Сладкое предложение: кусочек рая на берегу озера Выртсъярв ищет покупателя

На берегу озера Выртсъярв продается чудесный дом, расположенный на живописном земельном участке, рекомендует Kodustiil.
На берегу озера Выртсъярв ждет покупателя действительно приятное предложение: недвижимость с 15-метровой береговой линией.
На участке стоит двухэтажный бревенчатый дом, рядом с которым имеется уже готовый фундамент для расширения дома. Проект и все необходимое уже сделано, новому хозяину останется только засучить рукава и приступить к работе.
Кроме дома общей площадью 72 квадратных метра, на участке также есть сарай, «избушка на курьих ножках» для гостей, летний туалет и банный домик с летней кухней.
С чудесным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.
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