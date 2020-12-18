Сладкое предложение: кусочек рая на берегу озера Выртсъярв ищет покупателя

На берегу озера Выртсъярв ждет покупателя действительно приятное предложение: недвижимость с 15-метровой береговой линией.

Дом на берегу озера Выртсъярв. ФОТО: KV.EE

На участке стоит двухэтажный бревенчатый дом, рядом с которым имеется уже готовый фундамент для расширения дома. Проект и все необходимое уже сделано, новому хозяину останется только засучить рукава и приступить к работе.

Дом на берегу озера Выртсъярв. ФОТО: KV.EE

Кроме дома общей площадью 72 квадратных метра, на участке также есть сарай, «избушка на курьих ножках» для гостей, летний туалет и банный домик с летней кухней.

Дом на берегу озера Выртсъярв. ФОТО: KV.EE

С чудесным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.