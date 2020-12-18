Пт, 18.12.2020
В Эстонии вызывает беспокойство то множество эстонцев, которое считает «толерантным» общение с русскими на русском языке. Трийн Терамяэ
Трийн Терамяэ
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Жителей Эстонии предупреждают: уведомление о прибытии посылки может оказаться обманом
1 мин для прочтения

Жителей Эстонии предупреждают: уведомление о прибытии посылки может оказаться обманом

Посылочный автомат Omniva. Фото иллюстративное.

ФОТО: Dmitri Kotjuh (Järva Teataja)

На адреса электронной почты жителей Эстонии стали приходить сообщения, что якобы их посылка доставлена, но надо оплатить почтовые услуги. Omniva предупреждает, что они не рассылают эти письма, и призывает клиентов не реагировать на подобные сообщения.

В Эстонии стали вновь распространяться мошеннические сообщения от имени Eesti Post или Omniva, в которых людей просят заплатить за полученную посылку. Создается впечатление, что письмо от Omniva, но отправитель - неизвестный адрес. Omniva призывает людей обращать внимание на адрес электронной почты, с которого приходит сообщение.

Компания отмечает, что к любому уведомлению с требованием оплатить что-то следует относиться скептически. Если действительно должна прибыть посылка с наложенным платежом, Omniva рекомендует заплатить за нее при получении, например, в посылочном автомате.

Так выглядит мошенническое письмо. 

ФОТО: Omniva

«Безусловно, следует обратить внимание, с какого адреса пришло сообщение. Если это незнакомый адрес, не открывайте письмо и не переходите по ссылкам. Правильный домен Omniva - "omniva.ee", и наши сообщения будут приходить с адреса электронной почты, заканчивающегося на @omniva.ee, - сообщает пресс-служба компании. - Зачастую мошеннические сообщения распространяются вместе с логотипом предприятия, что должно повысить доверие в глазах неопытного пользователя интернета. Также используются замаскированные под правильные ссылки, такие как omniva.ee/payment, хотя на самом деле ссылка ведет пользователя на другую страницу».

Быть бдительными стоит и клиентам других курьерских фирм. Клиенты сообщили в Omniva, что аналогичная мошенническая схема, но в английской версии, распространяется и в отношении других фирм: также приходит сообщение о прибытии посылки и просят для подтверждения или оплаты пройти по ссылке.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back