Жителей Эстонии предупреждают: уведомление о прибытии посылки может оказаться обманом

В Эстонии стали вновь распространяться мошеннические сообщения от имени Eesti Post или Omniva, в которых людей просят заплатить за полученную посылку. Создается впечатление, что письмо от Omniva, но отправитель - неизвестный адрес. Omniva призывает людей обращать внимание на адрес электронной почты, с которого приходит сообщение.

Компания отмечает, что к любому уведомлению с требованием оплатить что-то следует относиться скептически. Если действительно должна прибыть посылка с наложенным платежом, Omniva рекомендует заплатить за нее при получении, например, в посылочном автомате.

Так выглядит мошенническое письмо. ФОТО: Omniva

«Безусловно, следует обратить внимание, с какого адреса пришло сообщение. Если это незнакомый адрес, не открывайте письмо и не переходите по ссылкам. Правильный домен Omniva - "omniva.ee", и наши сообщения будут приходить с адреса электронной почты, заканчивающегося на @omniva.ee, - сообщает пресс-служба компании. - Зачастую мошеннические сообщения распространяются вместе с логотипом предприятия, что должно повысить доверие в глазах неопытного пользователя интернета. Также используются замаскированные под правильные ссылки, такие как omniva.ee/payment, хотя на самом деле ссылка ведет пользователя на другую страницу».

Быть бдительными стоит и клиентам других курьерских фирм. Клиенты сообщили в Omniva, что аналогичная мошенническая схема, но в английской версии, распространяется и в отношении других фирм: также приходит сообщение о прибытии посылки и просят для подтверждения или оплаты пройти по ссылке.