В Литве за сутки подтвержден 3181 случай коронавируса, умерли 39 человек

Как сообщил в пятницу, 18 декабря, Департамент статистики Литвы, за минувшие сутки в стране подтвержден 3181 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 39 человек.
За минувшие сутки выздоровели 1368 заболевших.
В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 106 тыс. 210 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 58 тыс. 188 человек, 46 тыс. 560 человек выздоровели.
В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 972 человека, по иным причинам умерло 490 зараженных.
За минувшие сутки было взято 12 тыс. 595 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 476 тыс. 643.