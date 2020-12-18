В Литве за сутки подтвержден 3181 случай коронавируса, умерли 39 человек

За минувшие сутки выздоровели 1368 заболевших.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 106 тыс. 210 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 58 тыс. 188 человек, 46 тыс. 560 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 972 человека, по иным причинам умерло 490 зараженных.