Фото ⟩ Смертельная ловушка с костями для приманки: прогулка с собакой обернулась кошмаром

В начале декабря хозяин собаки, переживший сильное потрясение, сообщил обществу защиты животных, что его собака попала в лесу в ловушку, пишет портал Lemmik.

В волости Эльва хозяин гулял со своей собакой по полю и лесным тропинкам, потом пес побежал в лес и вскоре раздался вой. Хозяин обнаружил лапу своей собаки в ловушке, вокруг которой в качестве приманки были разбросаны кости.

Собаку быстро доставили в ветклинику, где ей помогли. К счастью, собака не получила тяжелых травм.

При расследовании этого инцидента выяснилось, что там живет мужчина, который таким образом ловит лис.

Общество защиты животных написало заявление в Департамент окружающей среды, поскольку подобные ловушки в Эстонии запрещены. «Таким способом нельзя ловить ни одно животное, ловушка крайне жестока и мучительна для животного», - написало общество на своей странице в Facebook.

Ловушка. ФОТО: Eesti Loomakaitse Selts