Домашний офис – счастье или беда?

Офисы никуда не денутся

Хотя сейчас вирус снова распространяется, данные о мобильности показывают, что мы пока далеки от весеннего рекорда использования домашних офисов.

Во-первых, в домашнем офисе невозможно выполнять многие задачи. Дистанционная работа наиболее распространена среди профессионалов и менеджеров высшего звена, а также в сфере информационных технологий и банковского дела. Во-вторых, многие до сих пор предпочитают офисы.

Однако больше всего сотрудникам нравится гибкий подход в отношении рабочего места. Почти половина респондентов Swedbank предпочла сочетание офиса и дома.

При этом 30% хотели работать только в офисе, а около 20% – только дома. Эта гибридная модель и сейчас распространена среди дистанционных работников. Только 35% сотрудников работают в домашнем офисе каждый день. Остальные перемещаются между домом и офисом.

Домашний офис у многих увеличил количество рабочих часов и снизил эффективность работы

Удаленная работа увеличила количество рабочих часов. 34% работников домашнего офиса отметили увеличение, а 27% – уменьшение количества рабочих часов. Помимо увеличения рабочей нагрузки, исследование также показало, что производительность труда у некоторых работников скорее снизилась, а не увеличилась. 32% считают, что их продуктивность снизилась, а 19% считают, что их продуктивность в домашнем офисе увеличилась.

Основные причины снижения производительности – уменьшение времени общения с коллегами, отсутствие необходимого оборудования или программного обеспечения, а также необходимость заботиться о доме и детях.

Однако продуктивность повысилась за счет гибкого графика работы, более тихой и благоприятной среды и сокращения времени на поездки. В прошлом году основная работа была в среднем в 11 км от дома.

Интересно, что те, у кого был предыдущий опыт работы в домашнем офисе и кому не приходилось в марте ютиться за кухонным столом или на диване в гостиной, оценили свою продуктивность выше. Таким образом, отчасти снижение производительности может быть связано с трудностями адаптации, а негативное влияние домашнего офиса на производительность со временем может снизиться, особенно после открытия детских садов и школ.

Исследование, проведенное по заказу Swedbank, показало, что 45 процентов удаленных работников не имели опыта работы в домашнем офисе до пандемии.

Работа из дома увеличивает творческий потенциал, удовлетворение работой и снижает стресс, связанный с работой

Удовлетворенность работой повысилась у 30 процентов и снизилась примерно у 20 процентов респондентов. Помимо удовлетворения, улучшились также показатели, связанные с творчеством и стрессом на работе.

Удаленная работа облегчает работодателям поиск талантов, поскольку сотрудников можно нанимать не только из одного города или страны, но и из любой точки мира, если найти общий язык.

В то же время распространение дистанционной работы означает поляризацию рынка труда, где талантливые люди с хорошими цифровыми навыками становятся более успешными, а работники с более низкими навыками отстают от других в региональной или глобальной конкуренции. Распространение дистанционной работы может также повысить интерес к сельской жизни и, таким образом, уменьшить региональное неравенство.

Результаты опроса основаны на онлайн-опросе, проведенном латвийской исследовательской компанией Snapshots среди жителей Эстонии в возрасте 18+. В исследовании приняли участие 704 человека, у которых с начала пандемии было не менее 10 дней опыта удаленной работы. Исследование проводилось с 30.11.2020 по 02.12.2020.

Более детальный обзор результатов исследования по всем странам Балтии доступен на английском языке ЗДЕСЬ.