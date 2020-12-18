Домашний офис – счастье или беда?

- Работа на дому может снизить эффективность труда и увеличить длину рабочего дня
- Но в то же время она может повышать удовлетворенность и уверенность в себе
- Исследование по заказу Swedbank показало, что потребность в офисах не исчезнет
Коронакризис привел к тому, что все больше людей используют домашние офисы. По данным Департамента статистики Эстонии, во время весенней волны вируса число людей, работающих на дому, увеличилось до 31 процента от всех занятых. Весной в сфере информационных технологий и банковского дела 80% всех сотрудников работали из дома. Летом работа на дому сократилась.
Офисы никуда не денутся
Хотя сейчас вирус снова распространяется, данные о мобильности показывают, что мы пока далеки от весеннего рекорда использования домашних офисов.
Во-первых, в домашнем офисе невозможно выполнять многие задачи. Дистанционная работа наиболее распространена среди профессионалов и менеджеров высшего звена, а также в сфере информационных технологий и банковского дела. Во-вторых, многие до сих пор предпочитают офисы.
При этом 30% хотели работать только в офисе, а около 20% – только дома. Эта гибридная модель и сейчас распространена среди дистанционных работников. Только 35% сотрудников работают в домашнем офисе каждый день. Остальные перемещаются между домом и офисом.
Домашний офис у многих увеличил количество рабочих часов и снизил эффективность работы
Удаленная работа увеличила количество рабочих часов. 34% работников домашнего офиса отметили увеличение, а 27% – уменьшение количества рабочих часов. Помимо увеличения рабочей нагрузки, исследование также показало, что производительность труда у некоторых работников скорее снизилась, а не увеличилась. 32% считают, что их продуктивность снизилась, а 19% считают, что их продуктивность в домашнем офисе увеличилась.
Однако продуктивность повысилась за счет гибкого графика работы, более тихой и благоприятной среды и сокращения времени на поездки. В прошлом году основная работа была в среднем в 11 км от дома.
Интересно, что те, у кого был предыдущий опыт работы в домашнем офисе и кому не приходилось в марте ютиться за кухонным столом или на диване в гостиной, оценили свою продуктивность выше. Таким образом, отчасти снижение производительности может быть связано с трудностями адаптации, а негативное влияние домашнего офиса на производительность со временем может снизиться, особенно после открытия детских садов и школ.
Исследование, проведенное по заказу Swedbank, показало, что 45 процентов удаленных работников не имели опыта работы в домашнем офисе до пандемии.
Работа из дома увеличивает творческий потенциал, удовлетворение работой и снижает стресс, связанный с работой
Удовлетворенность работой повысилась у 30 процентов и снизилась примерно у 20 процентов респондентов. Помимо удовлетворения, улучшились также показатели, связанные с творчеством и стрессом на работе.
В то же время распространение дистанционной работы означает поляризацию рынка труда, где талантливые люди с хорошими цифровыми навыками становятся более успешными, а работники с более низкими навыками отстают от других в региональной или глобальной конкуренции. Распространение дистанционной работы может также повысить интерес к сельской жизни и, таким образом, уменьшить региональное неравенство.
Результаты опроса основаны на онлайн-опросе, проведенном латвийской исследовательской компанией Snapshots среди жителей Эстонии в возрасте 18+. В исследовании приняли участие 704 человека, у которых с начала пандемии было не менее 10 дней опыта удаленной работы. Исследование проводилось с 30.11.2020 по 02.12.2020.
Более детальный обзор результатов исследования по всем странам Балтии доступен на английском языке ЗДЕСЬ.
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