Налоговый департамент возглавит бывший глава сети казино Olympic

"Всегда приятно, когда на государственную службу приходит проверенный и способный топ-менеджер из частного сектора. Опыт Мадиса в качестве аудитора и финансового менеджера, а также долгосрочное руководство большим международным концерном сделали его наиболее подходящей кандидатурой на должность главы Налогово-таможенного департамента», - сказал министр финансов Мартин Хельме.

«В ближайшие годы необходимо продолжить развитие простых и удобных государственных услуг, чтобы уплата налогов была максимально удобной и простой для налогоплательщика. В то же время должен быть эффективный надзо », - сказал министр.

«Сегодняшний Налогово-таможенный департамент - это современная профессиональная организация, которая должна идти в ногу со временем для достижения своих целей», - сказал Мадис Яэгер.

Он добавил, что со вступлением на новую должность сформулировал для себя три основные цели: "Важно повысить у жителей Эстонии понимание необходимости платить налоги и тем самым повысить готовность каждого платить налоги; поддерживать четкие налоговые и таможенные цели и высокий уровень мотивации; и обеспечить использование государственных услуг, предоставляемых департаментом, на высоком уровне в соответствии со стандартами цифрового века".

В 2010-2018 годах Мадис Яэгер руководил эстонским биржевым предприятием Olympic Entertainment Group. В 2001-2010 годах он работал в аудиторском бюро PricewaterhouseCoopers, занимал пост присяжного аудитора и члена Аудиторского совета.

Степень бакалавра в области международного бизнес-управления Яэгер получил в вузе Estonian Business School, закончив его с отличием, а степень магистра экономических наук — в Тартуском университете.

Публичный конкурс на замещение должности гендиректора Налогово-таможенного департамента госсекретарь объявил в сентябре. Всего на конкурс поступило 14 заявлений.

Генерального директора на этот пост назначает министр финансов.

Возглавлявший Налогово-таможенный департамент последние три года Вальдур Лайд начал работать в холдинговой компании Кристьяна Раху UG Investeeringud.