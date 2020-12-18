Видео ⟩ Гол Златана Ибрагимовича признан величайшим в истории MLS

Тот матч прошел 31 марта 2018 года и стал дебютным для Ибрагимовича за океаном, причем Златан оформил в нем дубль.

На первой добавленной минуте после навеса защитника швед пробил по воротам с 40 метров. Видеозапись шедевра разместил официальный Instagram лиги.

Гол Ибрагимовича набрал 12,21% голосов. Второе место занял мяч Обафеми Мартинса (10,55%), а замкнул тройку точный удар Дарлингтона Нагбе (9,59%).

Златан Ибрагимович выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси" с марта 2018-го по ноябрь 2019 года. В общей сложности он провел за американский клуб 58 матчей и забил 53 мяча.