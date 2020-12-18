Путин: РФ поможет соседним странам с вакцинацией от COVID-19

"Конечно, мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации населения с использованием российских вакцин, имеется в виду "Спутник-V" и "ЭпиВакКорона", в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что Россия намерена продолжать оказывать всемерную помощь по противодействию коронавирусу и преодолению его последствий всем партнерам по СНГ, которые в этом заинтересованы.