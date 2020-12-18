Coca-Cola сократит 2200 рабочих мест

На США придется 1200 сокращений, будут уволены около 12% от общей численности рабочей силы компании на американском рынке.

На начало года в штате Coca-Cola было около 86 000 человек. Из-за закрытия ресторанов, баров, кинотеатров и стадионов, где по всему миру продаются напитки компании, ей пришлось сократить расходы и объем выпускаемой продукции, пишет The Wall Street Journal.

По словам представителя компании, речь идет как о добровольных, так и о принудительных увольнениях. В августе Coca-Cola предложила примерно 4000 сотрудников в США и Канаде пакеты компенсаций в случае добровольного ухода. Сколько человек согласились, компания не сообщает.

Ожидается, что сокращения рабочих мест обеспечат ежегодную экономию в размере от $350 млн до $550 млн, отмечает представитель Coca-Cola.