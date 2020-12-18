Рейды МуПо в Таллинне: «Вы понимаете, какой для нас сейчас критический момент?»

Руководитель группы по проверке билетов МуПо Лийви Хенн подтвердила, что подобных случаев действительно много. По ее словам, есть те, кто привирает, но есть и действительно те, кто сбит с толку и не в курсе ситуации, поскольку не изучил внимательно вывешенную в общественном транспорте и на остановках информацию.

Хенн рекомендует людям при валидации зеленой карты следить за информацией на экране валидатора. «Часто говорят, что провалидировал карту. Но экран показывает, что деньги закончились и билет невозможно купить, поэтому валидирование не удалось», - уточняет она.

По словам представительницы МуПо, если городские жители приноровились и имеют тенденцию прятаться за всякого рода ложью, среди приехавших из сельской местности людей есть те, кто действительно попадает в беду при езде в городском транспорте. «Некоторые сельские жизни до сих пор думают, что бумажные билеты можно купить в киоске. Конечно, знание, что билет можно купить у водителя, определенно укоренилось, хотя с февраля это уже невозможно. Водитель автобуса все-таки должен сосредоточиться на безопасном вождении, и продажа билетов явно является для него посторонней мешающей деятельностью», - сказала Хенн.

Но как дела обстоят с обязательным ношением масок? «Я бы хотела здесь похвалить пользователей общественного транспорта - важность ношения маски дошла до людей, но, как всегда, также есть многословные и злые противники. Глядя на количество инфицированных людей в последние дни, при общении с такими людьми есть чувство, что вы вообще понимаете, в каком критическом моменте мы находимся».

Подробная информация о покупке билетов для поездки на общественном транспорте находится на сайте Таллинна.