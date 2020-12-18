Из-за ПБК КаПо подозревает город Таллинн в нарушении международных санкций

КаПо направила в горуправу письмо с требованием проверить договорных партнеров на возможные связи с лицом, в отношении которого применены санкции со стороны Европейского союза и в случае обнаружения таких связей – прекратить договорные отношения. Таллиннская городская канцелярия обращается в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег с просьбой выяснить, имеет ли договорный партнер города право оказывать услуги городу и другим действующим в Эстонии лицам.

«До тех пор, пока Бюро данных по борьбе с отмыванием денег не даст свою оценку, мы, к сожалению, не имеем возможности завершить производство закупки русскоязычных телепрограмм на будущий год и заключить договоры на эфирное время передач в новом году. Деятельность Таллинна должна быть организована в соответствии с законами, однако на данный момент мы пока не понимаем, какие конкретно действия от нас ожидаются. Город обращается в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег, чтобы оно оценило поставленный Департаментом полиции безопасности вопрос относительно возможной связи договорного партнера города с санкциями ЕС, поскольку международный контроль применения санкций – задача Бюро данных по борьбе с отмыванием денег, а не местного самоуправления», - подчеркнул мэр Михаил Кылварт.

По словам Кылварта, вторая волна коронавирусной инфекции наиболее сильно ударила именно по регионам с высокой долей русскоязычного населения – Ласнамяэ и Ида-Вирумаа.

«С учетом коронакризиса, мы делали акцент именно на информировании русскоязычного населения, сотрудничая как с телеканалом ETV+, транслирующим в прямом эфире пресс-конференции Таллинна, так и с каналом ПБК, который предоставляет эфирное время для Новостей Таллинна – прежде всего с целью распространения адекватной информации на русском языке людям, которые смотрят русскоязычные каналы», - сказал Михаил Кылварт.

Решение Совета ЕС относительно лиц, в отношении которых введены финансовые санкции, вынесено в 2014 году и на протяжении этого времени Таллинн не получал информации или сведений по поводу того, что поднят вопрос о правомерности деятельности договорного партнера города на территории Эстонии. Таллиннская городская канцелярия проверила через регистр юридических лиц выгодополучателей BMA Estonia OÜ, и не нашло в нем имен, внесенных в список лиц, на которых распространяются международные санкции. На основании полученных данных Таллиннской городской канцелярии не представляется возможным выяснить, является ли BMA Estonia OÜ субъектом финансовых санкций.

«Непонятно, каким образом у местного самоуправления могут быть более широкие возможности, права и компетенция, чтобы выявить, связаны ли подпадающие под международные санкции лица с предприятиями, находящимися за пределами Эстонии, - сказал Михаил Кылварт. – Для нас важно получить четкие ответы от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег и других госучреждений: как местное самоуправление может продолжить выполнение своих задач и какие обязанности есть у Таллинна и других действующих в Эстонии лиц в отношении BMA Estonia».

Как отметил мэр, русскоязычное сообщество давно устало от стигматизации зрителей ПБК и распространяемого предубеждения о том, что люди, родным языком которых является русский, находятся под влиянием пропагандистских каналов.

«В Эстонии выросло целое поколение людей, которые смотрели по вечерам программу "Время", однако это не помешало этому поколению восстановить независимость Эстонской Республики», - сказал Кылварт.

В Таллинне проживает 53,2% эстонцев, или 234 827 человек («Таллинна в цифрах 2019). 46,8% жителей Таллинна – люди, родным языком которых не является эстонский. В Таллинне проживают представители 161 национальности, крупнейшие группы которых - русские (164 773 человек), украинцы (15 496 человек) и белорусы (7226 человек).