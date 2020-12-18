Пт, 18.12.2020
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Криста Фишер
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  • Хабиб Нурмагомедов по версии Би-би-си признан спортсменом года
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Хабиб Нурмагомедов по версии Би-би-си признан спортсменом года

Хабиб Нурмагомедов.

ФОТО: Press Office of the Head of the/Press Office of the Head of the

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов стал лауреатом премии лучшему спортсмену в мире 2020 года по версии вещательной корпорации Би-би-си, сообщает Newsru.

В борьбе за награду Нурмагомедов, недавно назвавший тварью президента Франции, опередил шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса, американского баскетболиста Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французскую футболистку Венди Ренар и девушку-боксера из Ирландии Кэти Тейлор.

"Это награда многое значит для меня. Признание - это и есть одна из самых больших мотиваций как в жизни, так и в спорте", - написал Нурмагомедов в Instagram.

Ежегодная премия лучшим иностранным спортсменом мира по версии ВВС вручается с 1960 года и поощряет небританских спортсменов, внесших наибольший вклад в спорт в текущем году. В прошлом году ее обладателем стал кенийский бегун Элиуд Кипчоге.

До Хабиба из представителей России/СССР она доставалась гимнастке Ольге Корбут, фигуристам Людмиле Белоусовой и Олегу Протопопову, а также прыгуну в высоту Валерию Брумелю.

32-летний россиянин одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. 24 октября после победы в титульном бою над американцем Джастином Гейджи он объявил о завершении карьеры, купил баранов и отказался возвращаться в октагон менее чем за 100 млн долларов.

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