Хабиб Нурмагомедов по версии Би-би-си признан спортсменом года

В борьбе за награду Нурмагомедов, недавно назвавший тварью президента Франции, опередил шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса, американского баскетболиста Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французскую футболистку Венди Ренар и девушку-боксера из Ирландии Кэти Тейлор.

"Это награда многое значит для меня. Признание - это и есть одна из самых больших мотиваций как в жизни, так и в спорте", - написал Нурмагомедов в Instagram.

Ежегодная премия лучшим иностранным спортсменом мира по версии ВВС вручается с 1960 года и поощряет небританских спортсменов, внесших наибольший вклад в спорт в текущем году. В прошлом году ее обладателем стал кенийский бегун Элиуд Кипчоге.

Congratulations, @teamkhabib!



The UFC fighter has been voted World Sport Star for 2020 at BBC Sports Personality of the Year.#SPOTY — BBC Sport (@BBCSport) December 18, 2020

До Хабиба из представителей России/СССР она доставалась гимнастке Ольге Корбут, фигуристам Людмиле Белоусовой и Олегу Протопопову, а также прыгуну в высоту Валерию Брумелю.