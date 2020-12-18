Обратите внимание: права и обязанности в связи с регистрацией места жительства

Хотя многие все еще используют устаревший термин «прописка», правильнее было бы говорить о регистрации места жительства или об уведомлении о месте жительства, которое дает жильцу определенные права и обязанности, объяснила исполнительный директор портала недвижимости Kinnisvara24.ee Катрин Арон.
Регистрация места жительства регулируется главой 10 Закона о регистре народонаселения, которая предусматривает обязанность каждого регистрировать свое местожительство в регистре народонаселения. Изменить свой адрес можно в электронном регистре народонаселения, посетив местное самоуправление или уведомив об этом местное самоуправление по электронной или обычной почте.
Подходит ли для регистрации любой адрес?
В качестве места жительства может быть зарегистрировано жилье, которое используется для постоянного проживания: обычно это квартира, дом или часть дома. Если человек желает зарегистрировать свое место жительства по адресу, не являющемуся жилым помещением – например, в офисном здании или гостинице – по закону это возможно, если лицо докажет, что помещение реально используется в качестве жилища. При этом важно, чтобы помещение также соответствовало требованиям к жилым помещениям, установленным в Riigi Teataja. В основном такие требования касаются размера, входа в помещение и его вентиляции.
Как арендатор может зарегистрировать свое место жительства?
Арендатор самостоятельно регистрирует адрес проживания. Если собственнику недвижимости достаточно указать адрес и свои контактные данные, то арендатор также должен предоставить договор аренды или согласие собственника жилья. Если собственник помещения не дает согласия на внесение адреса принадлежащего ему жилища в регистр народонаселения в качестве адреса лица, указанного в уведомлении о проживании, такое лицо имеет право обратиться в местное самоуправление, которое инициирует процедуру, предусмотренную 11 главой Закона о регистре народонаселения.
Дает ли регистрация места жительства право пользования жильем?
Чтобы использовать жилое помещение, необходимо заключить договор аренды с владельцем, и владелец недвижимости имеет право решать, кто зарегистрирован для проживания в принадлежащих ему в квартире или доме. Регистрация по месту жительства в регистре народонаселения не дает права пользования жилым помещением – это право предоставляется договором аренды или иным документом, подтверждающим согласие собственника.
Нужно ли «выписываться» при переезде?
Если арендатор переезжает, по закону он должен в течение 14 дней сообщить местному самоуправлению о смене места жительства. О новом адресе необходимо уведомить самоуправление по новому месту жительства.
Если срок договора аренды истекает, но нового места жительства еще нет или не получено согласие на регистрацию, арендатор не может сняться с регистрации в предыдущем месте жительства. О снятии с регистрации может ходатайствовать собственник жилья, и в случае удовлетворения такого ходатайства арендатор останется без зарегистрированного места жительства.
Может ли местное самоуправление отказать в регистрации по месту жительства?
Если лицо не является собственником жилища, указанного в уведомлении о проживании, и не имеет договора аренды жилого помещения, согласия собственника жилого помещения или иного документа, подтверждающего право пользования жилым помещением, самоуправление может отказать в регистрации места жительства. Причина отказа также может заключаться в том, что недвижимость не является жилым помещением, и лицо не может доказать, что оно используется в качестве такового. Приведенная в заявлении неполная или неверная информация также может быть причиной отказа.
Сопутствуют ли регистрации по месту жительства имущественные права или обязанности?
Уведомление о проживании не регулирует отношения между частными лицами или имущественные отношения. Собственник недвижимости имеет право пользоваться недвижимостью и заключать с ней сделки. Лицо становится собственником в ходе нотариальной сделки, в процессе чего собственника вносят в Крепостную книгу.
Недвижимость принадлежит только лицам, внесенным в крепостную книгу, а не в регистр народонаселения.
Нужно ли вообще регистрировать место жительства?
Хотя регистрация места жительства не дает прав в частноправовых отношениях, например, в отношениях между арендодателем и арендатором, в результате регистрации места жительства возникают различные права и обязанности в отношениях с государством и местным самоуправлением. Например, от адреса зависят выборный округ и место поступления налогов. Социальные услуги также различаются от самоуправления к самоуправлению – например пособие по рождению ребенка или школьное пособие, а также пособие на похороны, право пользоваться общественным транспортом и многие другие услуги, оплачиваемые из бюджета местных самоуправлений.
Интересным примером стала эта весна, когда из-за коронавируса движение между Сааремаа и материком было закрыто, а на Муху и Сааремаа допускали только зарегистрированных там жителей. Это вызвало повышенный интерес к регистрации места жительства на Сааремаа. Последующие проверки показали, что в качестве своего адреса в электронном регистре народонаселения оказалось можно зарегистрировать, например, маяк Кыпу.