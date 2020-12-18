Обратите внимание: права и обязанности в связи с регистрацией места жительства

Регистрация места жительства регулируется главой 10 Закона о регистре народонаселения, которая предусматривает обязанность каждого регистрировать свое местожительство в регистре народонаселения. Изменить свой адрес можно в электронном регистре народонаселения, посетив местное самоуправление или уведомив об этом местное самоуправление по электронной или обычной почте.

Подходит ли для регистрации любой адрес?

В качестве места жительства может быть зарегистрировано жилье, которое используется для постоянного проживания: обычно это квартира, дом или часть дома. Если человек желает зарегистрировать свое место жительства по адресу, не являющемуся жилым помещением – например, в офисном здании или гостинице – по закону это возможно, если лицо докажет, что помещение реально используется в качестве жилища. При этом важно, чтобы помещение также соответствовало требованиям к жилым помещениям, установленным в Riigi Teataja. В основном такие требования касаются размера, входа в помещение и его вентиляции.

Как арендатор может зарегистрировать свое место жительства?

Арендатор самостоятельно регистрирует адрес проживания. Если собственнику недвижимости достаточно указать адрес и свои контактные данные, то арендатор также должен предоставить договор аренды или согласие собственника жилья. Если собственник помещения не дает согласия на внесение адреса принадлежащего ему жилища в регистр народонаселения в качестве адреса лица, указанного в уведомлении о проживании, такое лицо имеет право обратиться в местное самоуправление, которое инициирует процедуру, предусмотренную 11 главой Закона о регистре народонаселения.

Дает ли регистрация места жительства право пользования жильем?

Чтобы использовать жилое помещение, необходимо заключить договор аренды с владельцем, и владелец недвижимости имеет право решать, кто зарегистрирован для проживания в принадлежащих ему в квартире или доме. Регистрация по месту жительства в регистре народонаселения не дает права пользования жилым помещением – это право предоставляется договором аренды или иным документом, подтверждающим согласие собственника.

Нужно ли «выписываться» при переезде?

Если арендатор переезжает, по закону он должен в течение 14 дней сообщить местному самоуправлению о смене места жительства. О новом адресе необходимо уведомить самоуправление по новому месту жительства.

Нет необходимости отдельно сообщать самоуправлению предыдущий адрес, поскольку при регистрации по новому месту жительства старая регистрация автоматически обнуляется. 2

Если срок договора аренды истекает, но нового места жительства еще нет или не получено согласие на регистрацию, арендатор не может сняться с регистрации в предыдущем месте жительства. О снятии с регистрации может ходатайствовать собственник жилья, и в случае удовлетворения такого ходатайства арендатор останется без зарегистрированного места жительства.

Может ли местное самоуправление отказать в регистрации по месту жительства?