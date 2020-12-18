Лутсар: я уверена, что аллергические реакции могут возникать при применении обеих вакцин

«Я, конечно, не специалист в области вакцинных технологий, поэтому не могу комментировать производственный процесс. Механизм действия этих вакцин должен быть очень похожим», - сказала профессор вирусологии Ирья Лутсар, слова которой приводит портал Tervis.
Единственное отличиесостоит в том, что вакцину Pfizer необходимо транспортировать и хранить при температуре от -70 до -80 градусов, а вакцину Moderna необходимо транспортировать при температуре -20 градусов. Это потому, что мРНК очень нестабильна.
«Судя по клиническим данным, обе вакцины похожи, и мы до сих пор об обеих вакцинах много не знаем. Я совершенно уверен, что исследования будут продолжены даже после получения разрешения на продажу», - сказала Лутсар.
Она заявила, что не видела информации о продукте или подробных данных о вакцине Moderna.
"Трудно сказать, являются ли аллергические реакции специфичными для Pfizer или для всех мРНК-вакцин. Обе вакцины имеют ряд побочных эффектов, которые проходят через несколько дней, например покраснение в месте инъекции, боль, отек, жар и усталость . Я считаю, что аллергические реакции, которые до сих пор были очень редкими, возможны при применении обеих вакцин".