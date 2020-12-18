Лутсар: я уверена, что аллергические реакции могут возникать при применении обеих вакцин

Единственное отличиесостоит в том, что вакцину Pfizer необходимо транспортировать и хранить при температуре от -70 до -80 градусов, а вакцину Moderna необходимо транспортировать при температуре -20 градусов. Это потому, что мРНК очень нестабильна.

«Судя по клиническим данным, обе вакцины похожи, и мы до сих пор об обеих вакцинах много не знаем. Я совершенно уверен, что исследования будут продолжены даже после получения разрешения на продажу», - сказала Лутсар.

Она заявила, что не видела информации о продукте или подробных данных о вакцине Moderna.