Исторический момент: Эстонский раковый союз получил рекордное пожертвование от частного лица

«Мы очень тронуты такой значительной поддержкой Ракового союза! Это невероятно, что в Эстонии есть люди с таким большим сердцем», - сообщил союз в пресс-релизе.

В этом году приоритетом Эстонского ракового союза является покупка нового современного 3D-маммографа для маммографического автобуса, чтобы продолжить проводить обследования на рак груди в небольших городах Эстонии. Новый 3D -маммограф позволяет на ранней стадии обнаруживать рак груди у женщин любого возраста, в том числе и у молодых.

За 10 лет более 70 000 женщин прошли обследование в автобусе Ракового союза, у 298 из которых был диагностирован рак груди. У 85 процентов был диагностирован рак на ранней стадии.

В рамках кампании «Эстония против рака» союз собрал 50 000 евро. На благотворительном аукционе 500Kleiti Раковый союз на покупку нового 3D-маммографа заработало более 30 000 евро.