Кремль о слежке за Навальным: "За такими людьми спецслужбы присматривают во всем мире"

Песков сказал в разговоре с журналистами, что спецслужбы ”присматривают” за теми, кто контактирует с иностранными спецслужбами или призывает к насильственной смене власти.

"Я не буду это комментировать, мы все сказали. Тем более вы знаете, что по этому пациенту я вам сказал, что не хочу ничего больше комментировать", - сказал Песков на просьбу пояснить, почему сотрудники спецслужб, присматривающие за Навальным, имели отношение к лаборатории "Сигнал" и обладали медицинским образованием и экспертизой в области химоружия.

Внимание Пескова также обратили на слова президента о том, что за Навальным должны присматривать спецслужбы, и спросили, означает ли это, что спецслужбы продолжат следить за оппозиционером.

"Владимир Путин говорил о том, что спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со спецслужбами других государств. К этому еще можно добавить, что, конечно, спецслужбы присматривают за теми, кто допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти и так далее, что может трактоваться как нарушение действующего законодательства", - ответил представитель Кремля.