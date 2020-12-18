В Ласнамяэ раздали более 225 000 масок

«В нынешних эпидемических условиях, когда число заразившихся COVID-19 активно растет, посещая общественные места необходимо надевать защитную маску. Это одно из основных средств профилактики, - пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. - Мы понимаем, что с финансовой точки зрения некоторым людям может быть сложно приобрести нужное количество масок. Поэтому сейчас, наряду с другими принятыми городом мерами по борьбе с распространением вируса, управами ведется бесплатная раздача защитных масок малообеспеченным семьям и одиноким пенсионерам с низким уровнем доходов».

В начале декабря в управу Ласнамяэ поступило 425 тысяч одноразовых масок для распределения среди мало защищенных жителей района. Речь идет о малообеспеченных одиноких пенсионерах, нуждающихся в помощи детях, малообеспеченных семьях с детьми, людях, получающих прожиточное пособие или проживающих в социальных домах, а также получающие услугу по уходу. Всем им полагается городская помощь в получении защитных масок.

Медицинские маски выдаются из расчета одна упаковка на человека, коробка содержит 50 штук средств индивидуальной защиты. На данный момент управа Ласнамяэ уже выдала жителям района около 4500 коробок с белее 225 тысячами одноразовых масок.

«Несмотря на то, что срок окончания кампания был обозначен 22 декабря, при необходимости мы продолжим раздачу масок, пока они будут у нас в наличии. Важно, чтобы у каждого была возможность защитить себя и не подвергать других опасности заражения коронавирусом», - добавил Владимир Свет.