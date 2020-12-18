Пт, 18.12.2020
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Таави Тийльманн
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  • Редкий вид беспозвоночного может окончательно исчезнуть из Эстонии, если не вмешаться
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Редкий вид беспозвоночного может окончательно исчезнуть из Эстонии, если не вмешаться

Ebapärlikarbid elupaigajões.

ФОТО: Katrin Kaldma

Обыкновенная жемчужница - единственный в Эстонии вид беспозвоночных, относящийся к I категории охраны. Однако река, подходящая для этого вида, загрязгнена отложениями, что препятствует выживанию молодых моллюсков. Без принятия срочных мер защиты исчезающие виды могут в ближайшем будущем исчезнуть из природы Эстонии, пишет Maaelu.

Обыкновенная, или европейская речная жемчужница обитает в чистых прохладных водотоках. Из-за утраты благоприятных мест обитания численность вида сокращается почти повсеместно в Европе.

В единственной в Эстонии реке обитания молодые жемчужницы не выживают, потому что богатые кислородом и гравийные участки реки, необходимые для их жизнедеятельности, были повреждены наносами, перенесенными в русло реки. Осуществление мер, указанных в плане действий, утвержденном Департаментом окружающей среды, помогло бы сохранению видов, находящихся в критическом состоянии.

Все речные жемчужниц, обитающие в природе Эстонии, имеют средний (старше 60 лет) или пожилой (старше 100 лет) возраст.

"Прошли десятилетия с момента последнего нахождения молодых моллюсков. Наши жемчужницы воспроизводятся, что подтверждается паразитическими личинками, обнаруженными на жабрах молодой форели», - сказала Марью Кейс, главный специалист по охране видов Департамента окружающей среды.

А именно, молодым ракушкам для выращивания необходима форель, на жабрах которой они живут от 9 до 11 месяцев. «Наносы также препятствуют нересту форели в среде обитания жемчужницы, также рыба подвергается риску браконьерства», - добавила она.

Для восстановления русла реки, пригодного для молоди жемчужных раковин, начата очистка реки от наносов, например, путем установки в реке деревянных дефлекторов стока и плетения. 

В рыбном хозяйстве RMK Пылула уже начались опытные работы по вспомогательному выращиванию жемчужниц. «В настоящее время мы выращиваем около 700 раковин молодняка, которые планируется вернуть в родную реку весной 2021 года», - сказал Куннар Клаас, руководитель службы обслуживания рыбного хозяйства RMK Пылула

«Раковины необходимо выращивать до размеров, по крайней мере, миллиметра, после чего их можно будет вернуть в природу. В реке ракушки будут, пока не вырастут, жить в искусственных гнездах, где за ними будут наблюдать и при необходимости очищать их гнезда», - сказал Клаас.

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