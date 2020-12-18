Фото ⟩ BMW протаранил забор и врезался в дерево

В пятницу, 18 декабря, около 12.45 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Валга на улице Малева водитель BMW протаранил забор и врезался в дерево.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель не смог удержать автомобиль на скользкой дороге. Автомобиль въехал во двор дома на улице Малева, 4.

«Медики скорой помощи осмотрели водителя, травм у меня не обнаружено. Полиция установила, что шины автомобиля соответствуют требованиям, водитель был трезв и был пристегнут. Далее этим инцидентом будет заниматься страховая компания», - сказала пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees