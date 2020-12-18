Перевозивший бревна грузовик вылетел в кювет: пострадал водитель

Во второй половине дня в пятницу в Пыльвамаа пострадал водитель выехавшего с трассы грузовика, движение в районе аварии нарушено.
В 14.15 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Пыльвамаа, где перевозивший бревна грузовик с прицепом выехал в кювет. Скорая помощь оказала водителю первую помощь, передал BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры.
Поскольку часть бревен и детали пострадавшего грузовика рассыпались по шоссе, по состоянию на 14.40 движение на 16-м км шоссе Канепи-Леэваку было нарушено. Движение регулирует полиция.