Пт, 18.12.2020
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Таави Тийльманн
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  • Перевозивший бревна грузовик вылетел в кювет: пострадал водитель
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Перевозивший бревна грузовик вылетел в кювет: пострадал водитель

ДТП. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kaspar Pokk

Во второй половине дня в пятницу в Пыльвамаа пострадал водитель выехавшего с трассы грузовика, движение в районе аварии нарушено.

В 14.15 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Пыльвамаа, где перевозивший бревна грузовик с прицепом выехал в кювет. Скорая помощь оказала водителю первую помощь, передал BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Поскольку часть бревен и детали пострадавшего грузовика рассыпались по шоссе, по состоянию на 14.40 движение на 16-м км шоссе Канепи-Леэваку было нарушено. Движение регулирует полиция.

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