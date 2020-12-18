Видео ⟩ Ратас обратился к жителям Эстонии: нам нужно приложить последнее усилие

«Вам тоже хотелось бы, ни о чем не беспокоясь, ходить в гости к своим родителям, бабушкам и дедушкам? Отмечать дни рождения со всеми друзьями и близкими? Наконец отправиться путешествовать? И вообще — жить, не беспокоясь о коронавирусе? Всего этого хочу и я», - начал свое обращение Ратас.

По его словам, для того, чтобы добиться этого, у нас есть все возможности. «Мы знаем, какое поведение поможет нам защитить как нас самих, так и окружающих. Более того, мы действовали настолько разумно, что в летние месяцы риск заразиться в Эстонии был один из самых низких в мире, а возможности жить без ограничений — одни из самых широких, - продолжил премьер-министр. - К сожалению, в осенне-зимний сезон ситуация значительно изменилась. Все же и сейчас нам удается удерживать распространение вируса под контролем. Эта неделя подарила нам уверенность, что нам осталось сделать последнее необходимое усилие. Вероятно, уже на следующей неделе мы приступим к вакцинации, успех которой даст нам возможность в скором времени победить эпидемию коронавируса».