Видео ⟩ Ратас обратился к жителям Эстонии: нам нужно приложить последнее усилие

Накануне праздников премьер-министр Юри Ратаса обратился к жителям Эстонии с призывом провести праздники в узком семейном кругу и помочь тем, кто еще не совсем уверенно следует правилам, препятствующим распространению инфекции.
«Вам тоже хотелось бы, ни о чем не беспокоясь, ходить в гости к своим родителям, бабушкам и дедушкам? Отмечать дни рождения со всеми друзьями и близкими? Наконец отправиться путешествовать? И вообще — жить, не беспокоясь о коронавирусе? Всего этого хочу и я», - начал свое обращение Ратас.
По его словам, для того, чтобы добиться этого, у нас есть все возможности. «Мы знаем, какое поведение поможет нам защитить как нас самих, так и окружающих. Более того, мы действовали настолько разумно, что в летние месяцы риск заразиться в Эстонии был один из самых низких в мире, а возможности жить без ограничений — одни из самых широких, - продолжил премьер-министр. - К сожалению, в осенне-зимний сезон ситуация значительно изменилась. Все же и сейчас нам удается удерживать распространение вируса под контролем. Эта неделя подарила нам уверенность, что нам осталось сделать последнее необходимое усилие. Вероятно, уже на следующей неделе мы приступим к вакцинации, успех которой даст нам возможность в скором времени победить эпидемию коронавируса».
Ратас отметил, что для того, чтобы в новом году мы смогли продолжить работать, учиться и заниматься другими делами в как можно более безопасной обстановке, нам нужно приложить совместные усилия в период праздников. «Давайте проведем праздники и встретим Новый год в узком семейном кругу. Давайте на каждом шагу пользоваться средствами защиты ради себя и своих близких, - призывает он. - Поможем тем, кто еще не совсем уверенно следует правилам, препятствующим распространению инфекции. Ведь таким образом мы заботимся друг о друге и поддерживаем наших медиков и всех, кто находится на передовой борьбы с пандемией. Желаю вам спокойствия, воли к победе и уверенности, что мы победим коронавирус! Заботьтесь о других и сами будьте благополучны!»