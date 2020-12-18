С нового года платежи картой в интернет-магазине станут более безопасными

В начале нового года требования к строгой аутентификации карточных онлайн-платежей станут еще более строгими, и все действующие в Европе банки, выпускающие карты и принимающие платежи картой, должны будут поддерживать безопасную аутентификацию платежей, пишет Postimees.
1 января закончится переходный период, предоставленный поставщикам платежных услуг в соответствии с Европейской директивой о платежных услугах для приведения услуг в соответствие с требованием строгой аутентификации, что означает, что уже много лет привычное в Эстонии подтверждение платежа в онлайн-банке владельца карты должно стать стандартом во всей Европе.
В начале 2021 года может случиться так, что в интернет-магазине, где раньше оплата могла производиться только путем ввода номера карты, необходимо будет пройти дополнительную аутентификацию в своем интернет-банке. Компоненты безопасной аутентификации также добавятся в услугу неоднократных платежей и мобильные приложения поставщиков услуг.
«Для небольших и повторяющихся платежей банк может не требовать строгой аутентификации для каждого отдельного платежа, и банки могут применять подход, основанный на оценке риска, чтобы обеспечить удобный и быстрый процесс оплаты», - сказал глава рабочей группы банковского союза по картам Меэлис Нурк.
В интернет-магазине, не имеющем решения для безопасной аутентификации, союз банков рекомендует использовать альтернативные электронные способы оплаты, с помощью которых этот интернет-магазин принимает платежи.
Требования Европейской директивы о платежных услугах распространяются на поставщиков услуг и на транзакции в Европейской экономической зоне. Хотя требования не распространяются на интернет-магазины, работающие за пределами Европы, многие интернет-магазины уже перешли на более безопасную платежную среду.