С нового года платежи картой в интернет-магазине станут более безопасными

1 января закончится переходный период, предоставленный поставщикам платежных услуг в соответствии с Европейской директивой о платежных услугах для приведения услуг в соответствие с требованием строгой аутентификации, что означает, что уже много лет привычное в Эстонии подтверждение платежа в онлайн-банке владельца карты должно стать стандартом во всей Европе.

В начале 2021 года может случиться так, что в интернет-магазине, где раньше оплата могла производиться только путем ввода номера карты, необходимо будет пройти дополнительную аутентификацию в своем интернет-банке. Компоненты безопасной аутентификации также добавятся в услугу неоднократных платежей и мобильные приложения поставщиков услуг.

«Для небольших и повторяющихся платежей банк может не требовать строгой аутентификации для каждого отдельного платежа, и банки могут применять подход, основанный на оценке риска, чтобы обеспечить удобный и быстрый процесс оплаты», - сказал глава рабочей группы банковского союза по картам Меэлис Нурк.

В интернет-магазине, не имеющем решения для безопасной аутентификации, союз банков рекомендует использовать альтернативные электронные способы оплаты, с помощью которых этот интернет-магазин принимает платежи.