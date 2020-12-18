Вы его видели? ⟩ Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне 16-летнего Романа

На нем была красная парка, темные спортивные брюки Adidas, черная шапка в белую крапинку и обувь марки Ice Peak. Его рост 172 см.

Роман может находиться в районах Кристийне и Ласнамяэ. Полиция проверила адреса, где он мог бы быть, но пока подростка не удалось найти.

Всех, кто видел Романа или знает, где он может находиться, полиция просит позвонить по номеру Центра тревоги 112.