Пт, 18.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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  • Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне 16-летнего Романа
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Вы его видели? ⟩ Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне 16-летнего Романа

Пропавший 16-летний Роман.

ФОТО: PPA

16-летний Роман покинул место жительства в Таллинне в районе Кристийне 11 декабря и его близким до сих пор не удается с ним связаться.

На нем была красная парка, темные спортивные брюки Adidas, черная шапка в белую крапинку и обувь марки Ice Peak. Его рост 172 см.

Роман может находиться в районах Кристийне и Ласнамяэ. Полиция проверила адреса, где он мог бы быть, но пока подростка не удалось найти.

Всех, кто видел Романа или знает, где он может находиться, полиция просит позвонить по номеру Центра тревоги 112.

Роман

ФОТО: PPA

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