Фото: солдаты срочной службы отправлены в рождественский отпуск

«Принятые меры по предотвращению экспансии коронавируса в вооруженных силах оказались эффективными, что позволило отпустить солдат срочной службы в долгожданный рождественский отпуск. К сожалению, COVID-19 распространяется в стране по-прежнему быстро. Поэтому мы надеемся, что отпускники по возможности проведут праздники дома в кругу семьи, избегая лишних контактов, и вернутся к службе в новом году здоровыми», – сказал главный врач Сил обороны подполковник Тарго Лусти.

Порядок отправки военнослужащих домой может зависеть от задач подразделений и расписания дежурства. Тем не менее, все солдаты срочной службы получат положенный им отпуск.

Заболевшие коронавирусом и находящиеся в изоляции военнослужащие смогут покинуть части после полного выздоровления или при отсутствии симптомов по решению медицинской службы. Неотгуленные отпускные дни будут компенсированы в январе. На данный момент в Силах обороны COVID-19 диагностирован у 16 солдат срочной службы.

После возвращения из отпуска военнослужащих с симптомами протестируют. В случае необходимости подразделения будут заниматься боевой подготовкой изолированно друг от друга. Также могут быть предприняты меры, направленные на предотвращение близких контактов солдат при возвращении в части.

Солдат срочной службы январского призыва отправят в резерв в соответствии с правилами, описанными в законе. При достижении всех целей боевой подготовки командирам подразделений разрешается отпускать военнослужащих в увольнение или отпуск до зачисления в резерв.