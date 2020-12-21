Судебные исполнители накинулись на деньги, полученные в связи с сокращением

Крупная сумма - окончательный расчет от работодателя и компенсация по страхованию от безработицы - сразу ушла первому судебному исполнителю. Татьяна поспешила сообщить ему об изменившемся финансовом положении и что хотя эти деньги и являются ее дополнительным доходом в ноябре, в ближайшее время зарплаты у нее не будет.

Рассмотрев документы, первый судебный исполнитель вернул Татьяне прожиточный минимум и предусмотренные для ее троих детей деньги, как и полагается по закону. Но, увидев поступившие на банковский счет деньги, их поспешил забрать второй судебный исполнитель, Мати Роодес. Татьяна обратилась и к нему, показала все документы, и судебный исполнитель вернул средства в полном объеме, поскольку первый судебный исполнитель уже получил в порядке очереди деньги, оставив Татьяне только то, что ей полагается — не подлежащий аресту минимум.

Но тут очередь дошла до третьего судебного исполнителя, Мати Кадака, который снял почти все деньги, возвращенные вторым судебным исполнителем, и даже после обращения к нему Татьяны не согласился их вернуть. Татьяна получила ответ, что ее заявление не удовлетворено, а деньги уже переведены кредитору и вернуть их нельзя.

Татьяна не понимает, почему, руководствуясь одними и теми же законами, двое судебных исполнителей вернули деньги, а Мати Кадак — нет. «Как мне оплачивать счета, тренировки детей и кормить их не только макаронами?» - негодует Татьяна.

На вопрос Rus.Postimees Мати Роодес ответил, что, возвращая Татьяне деньги, он руководствовался статьей 133-й Кодекса исполнительного производства.

§133 Если на банковский счет должника за один раз поступает доход в размере, превышающем месячный доход, судебный исполнитель на основании заявления должника обязан отменить в течение трех рабочих дней наложение ареста на банковский счет в размере, обеспечивающем должнику на каждый месяц авансирования наличие не подлежащего аресту дохода, с соблюдением ограничений, установленных статьями 131 и 132 настоящего Кодекса. В случае невозможности определения периода использования дохода, поступившего на банковский счет должника, судебный исполнитель обеспечивает должнику на один месяц доход в размере, не подлежащем аресту.

Судебный исполнитель Мати Кадак подтвердил Rus.Postimees, что тоже действовал в рамках закона. Он ознакомился с выпиской со счета Татьяны и увидел, что в начале месяца она сняла наличными всю свою зарплату, и если сложить все изъятые ею суммы, то она получила свой прожиточный минимум и деньги за троих детей. Тем более, как отметил Кадак, Татьяна будет продолжать получать компенсацию по страхованию от безработицы, поэтому полностью доход она не потеряла.