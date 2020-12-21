Судебные исполнители накинулись на деньги, полученные в связи с сокращением

Тяжелое финансовое положение семьи Татьяны сделало ее трижды должницей. Три судебных исполнителя занимаются взысканием долгов с нее в порядке очереди, банковский счет арестован. В ноябре Татьяну и еще 2500 работников Tallink сократили. К счастью, на счет стали поступать компенсации по сокращению от работодателя и Кассы по безработице. К несчастью, на эти деньги претендовала не только Татьяна.
Крупная сумма - окончательный расчет от работодателя и компенсация по страхованию от безработицы - сразу ушла первому судебному исполнителю. Татьяна поспешила сообщить ему об изменившемся финансовом положении и что хотя эти деньги и являются ее дополнительным доходом в ноябре, в ближайшее время зарплаты у нее не будет.
Рассмотрев документы, первый судебный исполнитель вернул Татьяне прожиточный минимум и предусмотренные для ее троих детей деньги, как и полагается по закону. Но, увидев поступившие на банковский счет деньги, их поспешил забрать второй судебный исполнитель, Мати Роодес. Татьяна обратилась и к нему, показала все документы, и судебный исполнитель вернул средства в полном объеме, поскольку первый судебный исполнитель уже получил в порядке очереди деньги, оставив Татьяне только то, что ей полагается — не подлежащий аресту минимум.
Но тут очередь дошла до третьего судебного исполнителя, Мати Кадака, который снял почти все деньги, возвращенные вторым судебным исполнителем, и даже после обращения к нему Татьяны не согласился их вернуть. Татьяна получила ответ, что ее заявление не удовлетворено, а деньги уже переведены кредитору и вернуть их нельзя.
Татьяна не понимает, почему, руководствуясь одними и теми же законами, двое судебных исполнителей вернули деньги, а Мати Кадак — нет. «Как мне оплачивать счета, тренировки детей и кормить их не только макаронами?» - негодует Татьяна.
На вопрос Rus.Postimees Мати Роодес ответил, что, возвращая Татьяне деньги, он руководствовался статьей 133-й Кодекса исполнительного производства.
§133 Если на банковский счет должника за один раз поступает доход в размере, превышающем месячный доход, судебный исполнитель на основании заявления должника обязан отменить в течение трех рабочих дней наложение ареста на банковский счет в размере, обеспечивающем должнику на каждый месяц авансирования наличие не подлежащего аресту дохода, с соблюдением ограничений, установленных статьями 131 и 132 настоящего Кодекса. В случае невозможности определения периода использования дохода, поступившего на банковский счет должника, судебный исполнитель обеспечивает должнику на один месяц доход в размере, не подлежащем аресту.
Судебный исполнитель Мати Кадак подтвердил Rus.Postimees, что тоже действовал в рамках закона. Он ознакомился с выпиской со счета Татьяны и увидел, что в начале месяца она сняла наличными всю свою зарплату, и если сложить все изъятые ею суммы, то она получила свой прожиточный минимум и деньги за троих детей. Тем более, как отметил Кадак, Татьяна будет продолжать получать компенсацию по страхованию от безработицы, поэтому полностью доход она не потеряла.
Должник может подать жалобу своему судебному исполнителю на него самого. После чего судебный исполнитель обязан назначить встречу с должником и решить вопрос. Если должника не устроит решение судебного исполнителя, в течение десяти дней можно обратиться в суд.
Татьяна подала жалобу Мати Кадаку на него самого, и уже назначена дата встречи с ним. Сам судебный исполнитель Кадак заверил Rus.Postimees, что он поможет Татьяне еще раз разобраться во всех нюансах закона и попытается помочь ей.
Не стоит путать пособие от Кассы по безработице и компенсацию по страхованию от безработицы
Согласно 131-й статье Кодекса исполнительного производства, у должника может быть доход, который судебный исполнитель не может взыскать, - к примеру, пособие по безработице. Однако, как подчеркивают в Палате судебных исполнителей и банкротных управляющих, пособие — не то же самое, что компенсация.
Касса по безработице выплачивает компенсацию по сокращению лицу, чей трудовой договор или государственная служба закончились из-за сокращения рабочего места или должности. По сути, речь идет о помощи работодателю, чтобы на него оказывалась меньшая нагрузка при расходах на сокращение. Согласно статье 130 (1) Кодекса исполнительного производства, доход должника - это, прежде всего, заработная плата должника или другое подобное вознаграждение.
«Соответственно, компенсация по сокращению, выплачиваемая Кассой по безработице, безусловно, может быть воспринята как доход должника, который судебный исполнитель обязан изъять для покрытия требований», - поясняет канцлер Палаты судебных исполнителей Кристи Хунт.
Другой вопрос, отмечает Хунт, не была ли удержана часть долга уже Кассой по безработице, иначе может получиться так, что деньги удержал в итоге и судебный исполнитель, и Касса по безработице. «Судебный исполнитель должен обеспечить, чтобы не подлежащая аресту часть дохода оставалась в свободном доступе должника на его банковском счете», - подчеркивает Хунт.
Она поясняет, что бывает и так, что судебный исполнитель оставляет не подлежащую аресту сумму на одному счету должника, а тот просит перевести компенсацию по сокращению на другой свой счет. «Разумеется, должник не имеет права использовать не подлежащий аресту минимум многократно. Если произошло изменение в получении средств, должник должен проинформировать судебного исполнителя и ходатайствовать об изменении арестных актов», - подытоживает Хунт.