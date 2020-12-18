Шведская фирма вкладывает почти восемь миллионов евро в расширение производства в Эстонии

Строительство нового производственного объекта площадью 12 000 квадратных метров начнется рядом с существующим цехом по производству листового металла на участке в индустриальном парке Вахи. Новую единицу планируется открыть в первом квартале 2022 года.

По словам генерального директора Hanza Эрика Стенфорса, новый завод увеличит производственные мощности, что позволит обеспечить непрерывный рост и устойчивое производство.

«Производство будущего требует больше регионального производства. Новый завод поможет нам увеличить объем производства как для существующих, так и для новых клиентов », - сказала руководитель заводов Hanza Mechanics в Нарве и Тарту Эмёке Согенбитс.

Для монтажных работ Hanza в настоящее время использует небольшие арендные площади, которые будут освобождены после завершения строительства нового комплекса. Также компания планирует приобрести новое оборудование.

По словам Согенбитс, благодаря инвестициям Hanza сможет в будущем предлагать клиентам все услуги под одной крышей.

В интервью, данном год назад, Согенбитс сказала Tartu Postimees, что в Вахи планируется строительство нового завода.

«Совет предприятия дал свое согласие. Когда я приехала сюда четыре года назад, мы были в ситуации, когда люди боялись выходить на работу, думали, что завод закроют. Когда я сказала совету, что моя цель - переехать в новый дом, меня посчитали бессмысленным мечтателем. До получения разрешения нужно было показать результаты», - сказала она.

К этому времени были готовы чертежи и куплен участок под индустриальный парк Вахи. «Перед нашими глазами должна быть большая цель, иначе это растительное существование с утра до ночи. Когда мы говорим об аутсорсинге, мы имеем в виду резку листового металла. Но мы собираем вещи высокого уровня, например, поставляем всему миру детские анализаторы крови», - добавила она.

Hanza Mechanics Tartu была основана в 1996 году, компания предлагает владельцам продукции различные комплексные решения по механике, сборке и цепочке поставок. Механические технологии включают токарную обработку, фрезерование, штамповку, обработку листового металла, сварку, порошковое покрытие и нанесение покрытий.