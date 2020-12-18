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Криста Фишер
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  • В Эстонии мошенники начали звонить людям и предлагать платную вакцину от коронавируса
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В Эстонии мошенники начали звонить людям и предлагать платную вакцину от коронавируса

Кошелек.

ФОТО: Pixabay

«Мошенники звонят людям и предлагают вакцину от коронавируса», - предупреждают врачи на странице Эстонского общества семейных врачей в социальных сетях.

«Вакцины Covid-19 еще не поступили в Эстонию. Когда начнется вакцинация групп риска, то, скорее всего, единственные люди, которые будут звонить в связи с этим вопросом, - это семейный врач, семейная медсестра человека или другой медицинский работник, у которого ранее проходил лечение человек», - подчеркивается в сообщении.

«В 2021 году платной вакцины против Covid-19 не будет, все прививки от коронавируса будут делаться за счет государства. Не попадитесь на крючок мошенников!», - предупреждают врачи. 

Petturid helistavad inimestele ja pakuvad telefoni teel koroonavaktsiini. Praegu veel ei ole COVID-19 vaktsiinid...

Posted by Eesti Perearstide Selts on Reede, 18. detsember 2020

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