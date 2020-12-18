Президент Кальюлайд провозгласила девять законов

Внесением поправок в Закон о безопасности и гигиене труда и другие законы, на законодательном уровне в соответствии с Законом о защите личных данных устанавливается цель сбора данных о рабочей среде, данные, которые должны быть собраны, и сроки хранения данных. В качестве нового требования закон предписывает работодателю составлять анализ рисков рабочей среды в базе данных рабочей среды или направлять результаты анализа рисков в Трудовую инспекцию в форме, которая может быть воспроизведена в письменном формате.

Также были внесены дополнения в закон в части, касающейся выплаты больничных листов в период распространения Covid-19 с 1 января по 1 мая 2021 года, с целью уменьшения собственной ответственности сотрудников в случае болезни и снижения риска работающих людей и, следовательно, распространения заболевания Covid-19.

Закон о нотариате вносит изменения в процедуру становления нотариусом. Отныне для получения должности нотариуса всегда нужно будет сдавать экзамен, и больше нельзя будет подавать заявление на соискание должности на основании результата предыдущего экзамена. Поправки также дополняют Закон о нотариате обязательством повышения квалификации нотариусов, кандидатов в нотариусы и замещающих нотариусов.

Cогласно канцелярии президента, поправки к Закону о защите животных и Закону о банкротстве через направлены на защиту жизни и здоровья животных, если обязанности лица, занимающегося содержанием животных, придется у него забрать в связи с его деятельностью - например, если фермеру грозит банкротство, и он больше не может заботиться о животных.

Согласно прежнему порядку, взять на себя обязанность содержать животных должны были местные органы власти. Поправка возлагает эту задачу с 2021 года На Департамент сельского хозяйства и продовольствия, бюджетом которого также предусмотрены необходимые ресурсы.

Поправки к законам о пожарной безопасности и другим законам расширят полномочия органов местного самоуправления по принятию решений в связи с процедурой получения разрешений на строительство и использование. Также изменится т.н. интервал связи со Спасательным департаментом для владельцев офисных зданий, производственных зданий и гаражей: вместо нынешнего ежегодного предоставления отчета это нужно будет делать раз в три года. Чтобы уменьшить отравление угарным газом и связанные с этим смертельные случаи, наличие датчика угарного газа станет обязательным при наличии систем отопления на твердом топливе.

Поправки к Закону о накопительных пенсиях и другим законам связаны с реформированием второй ступени, и основная цель заключается в упрощении обмена данными между администратором пенсионного регистра, Департаментом социального страхования и Кассой по безработице. Кроме того, вносятся изменения, например, в связи с инвестиционным счетом и гарантийным фондом.

Закон о присоединении к метрической конвенции предусматривает присоединение к метрической конвенции, чтобы стать полноправным членом организационных единиц с доступом к ряду услуг, таких как калибровка национальных эталонов.

Поправки к Закону о земельном налоге и Закону о налогообложении создают основу для передачи системы информации о земельном налоге от Земельного департамента в Налогово-таможенный департамент (MTA) и на практике решают проблему, при которой уведомление о земельном налоге не может быть выдано наследникам земли, которые не реструктуризировали право собственности на землю.

Кроме того, по сообщению канцелярии президента, Закон о земельном налоге будет приведен в соответствие с Законом о государственных активах, согласно которому пользователь государственного имущества обязан платить соответствующие налоги. Закон определяет право MTA направлять информацию о налоговых обязательствах налогоплательщика в волость или городскую управу, если это необходимо.

Поправки к Закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию предусматривают приостановку действия акцизов на жидкие табачные изделия до конца 2022 года.