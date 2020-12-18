Пт, 18.12.2020
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Криста Фишер
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Вице-президент США публично сделал прививку от коронавируса

Майк Пенс.

ФОТО: Doug Mills/ZUMAPRESS.com

Вице-президент США Майк Пенс в пятницу сделал прививку от коронавируса.

"Я не почувствовал боли. Отлично", - сказал Пенс после вакцинации.

Трансляцию вело американское телевидение. Вместе с ним, вакцинировалась его супруга Карен и главный хирург США Джером Адамс. Ожидается, что через 21 день все трое получат вторую дозу вакцины.

"Благодаря прекрасной работе Национального института здравоохранения, отличной работе FDA, лидерству нашего президента и Операции Warp Speed (по вакцинации - ИФ), американский народ может быть уверен, что у нас есть одна, а, возможно, через несколько часов, уже две безопасные и эффективные вакцины от коронавируса", - отметил Пенс.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило применение вакцины компаний Pfizer и BioNTech, эффективность которой по итогам финальных клинических испытаний составила 95%. На этой неделе в США стартовала массовая вакцинация.

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