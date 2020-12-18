Вице-президент США публично сделал прививку от коронавируса

"Я не почувствовал боли. Отлично", - сказал Пенс после вакцинации.

Трансляцию вело американское телевидение. Вместе с ним, вакцинировалась его супруга Карен и главный хирург США Джером Адамс. Ожидается, что через 21 день все трое получат вторую дозу вакцины.

"Благодаря прекрасной работе Национального института здравоохранения, отличной работе FDA, лидерству нашего президента и Операции Warp Speed (по вакцинации - ИФ), американский народ может быть уверен, что у нас есть одна, а, возможно, через несколько часов, уже две безопасные и эффективные вакцины от коронавируса", - отметил Пенс.