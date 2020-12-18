Около 90 процентов жителей Ида-Вирумаа носят в общественных местах маску

По словам руководителя кризисного штаба Идаской префектуры Юллара Кустала, людей, которые носят маску в общественном месте, стало существенно больше. «Если две недели назад маску не носил каждый третий человек, то на сегодняшний день картина стала намного лучше – сейчас защищает себя, а этим и окружающих, девять человек из десяти. Хотя ношение маски стало нормой, по прежнему вызывает беспокойство то, что часть жителей не соблюдает в магазинах друг с другом дистанцию», - сказал Кустала.

Руководитель Идаского региона департамента здоровья Марье Муузикус рада тому, что все больше жителей пытаются защитить друг-друга от заражения. «Ответственное отношение людей является очень хорошим знаком, что отношение к вирусу стало значительно серьезнее, и что люди хотят вместе внести свой вклад для его предотвращения. Если непрерывно соблюдать ограничения, то первые положительные результаты мы увидим через три-четыре недели. При этом очень важно, чтобы наступающие праздники прошли в узком семейном кругу», - сказала Муузикус.