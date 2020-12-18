Из Болгарии вышлют российского дипломата

Болгарский МИД 18 декабря объявил военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при российском посольстве persona non grata, сообщила дипмиссия.

"Безосновательная высылка главы представительства Министерства обороны Российской Федерации не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе", - говорится в сообщении посольства.

Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер, добавили дипломаты.

Как заявил Гешев, уличенный дипломат получал сведения, составляющие гостайну, от гражданина Болгарии, у которого был доступ к такой информации. За это ему обещали и передавали финансовое вознаграждение, пишут "Новините". Прокурор напомнил, что, в соответствии со статьей 31 Венской конвенции о дипломатических сношениях, дипломаты обладают иммунитетом от уголовного преследования.