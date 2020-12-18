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На юге Армении протестующие перекрывают дороги и призывают правительство к ответу. Они протестуют против того, что азербайджанские военные по итогам войны выдвигаются на старую советскую границу между Арменией и Азербайджаном. Это несет с собой большие проблемы, пишет Русская служба Би-би-си.

В пятницу вечером азербайджанская армия по договоренности сторон заняла позиции возле города Капан на юге Армении. Армянские вооруженные формирования, которые после окончания войны оставались на позициях в глубине международно признанной азербайджанской территории, получили приказ отойти.

Днем ранее бойцы этих формирований перекрыли дорогу, ведущую через Капан на юг, в Иран. В пятницу протестующие заблокировали шоссе возле соседнего города Горис.

"У нас возникла большая проблема с безопасностью", - рассказал журналистам заместитель главы горисского муниципалитета Менуа Овсепян, который присоединился к акции протеста на шоссе Горис-Ереван.

"Нас в первую очередь интересует безопасность. Эти самые занятые территории нужны были для обеспечения безопасности. Мы же создали зону безопасности? Необходимо понять, какими должны быть следующие шаги по обеспечению безопасности?" - вторил Овсепяну на встрече с согражданами мэр Капана Геворк Парсян.

По словам Парсяна, город Капан в результате оказался в километре-двух от границы. Аэропорт Капана - прямо на ней, в паре сотен метров.

Жители нескольких деревень, по словам представителей местных властей, оказываются под прицелом азербайджанцев, поскольку те занимают господствующие высоты.

Но эти опасения реализуются только в том гипотетическом случае, если вооруженный конфликт возобновится уже не в Карабахе, а на армяно-азербайджанской границе.

Гораздо более насущная проблема - то, что старая советская линия границы перерезает дороги между армянскими населенными пунктами, в том числе важнейшую трассу, ведущую в Иран.

В советское время границы между республиками чертили и перечерчивали, руководствуясь разными политическими и хозяйственными соображениями, но в список этих соображений никогда не входил расчет на то, что эти внутренние границы в едином СССР когда-нибудь станут границами между суверенными, к тому же конфликтующими государствами.

В результате старая советская граница между южной Сюникской областью Армении и Зангеланским и Кубатлинским районами, которые Азербайджан вернул себе в ходе войны, перерезает, как говорят местные чиновники, важнейшую трассу Горис-Капан и дорогу местного значения от Капана до нескольких сел.

Кроме того, судя по старым картам, граница местами проходит прямо по линии важной горной дороги, ведущей от Капана на юг.

До последней войны границы в этом районе фактически не было, а была в основном умозрительная линия разграничения Республики Армения и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. То есть, территории по обе стороны от этой линии контролировали и осваивали армяне.

Во время 44-дневной войны азербайджанская армия до самой границы в этом регионе во многих местах не дошла, но теперь армянским добровольцам, занимавшим позиции на подступах к бывшей границе, приказано отступить: по мирному соглашению эти территории возвращаются под контроль Азербайджана.

Успокаивать протестующих в четверг приезжал новый министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян, чье ведомство отдало этот приказ. Он заверил, что линия границы восстанавливается при участии военных с обеих сторон, и что ни метра своей территории Республика Армения не отдаст.

Министр Арутюнян также сообщил, что границу на этом участке будут контролировать российские пограничники. Они уже много лет по российско-армянскому договору охраняют границу Армении с Турцией и Ираном.

Политики ездят и пишут письма

В понедельник в Сюник собирается приехать премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как он сообщил в "Фейсбуке", премьер посетит все города региона: Сисиан, Горис, Капан и Мегри и встретится с местными жителями и представителями местных властей.

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян в пятницу сказал журналистам, что делимитацию границы на юге стороны проводят согласованно на основании определенных документов.

"Осуществляется делимитация, это делается на основании определенных документов. Демаркация имеет документарные основания, и мы движемся вперед согласно документам", - цитирует Григоряна агентство "АМИ Новости-Армения".

Григорян не уточнил, о каких документах речь, но из многих источников и с армянской, и с азербайджанской стороны известно, что военные эксперты заново чертят границу по старым картам конца советского времени, используя при этом GPS. Об этом говорил и премьер-министр Пашинян.

"Сложность заключается в том, что главная дорога, соединяющая Горис и Капан, эта 21-километровая дорога по логике границ, существовавших во времена Советского Союза, в некоторых местах выходит за пределы территории Армении. И сейчас очень важно, чтобы мы могли обеспечить нормальную и безопасную работу этой дороги. Эти границы уточняются на основе существующих с советских времен карт, а для точного определения координат на карте используются устройства GPS", - сообщил Пашинян армянской редакции "Радио Свобода".

Несколько дней назад президент Армении Армен Саркисян написал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой помочь в решении пограничной проблемы.

В пятницу в Ереван прилетел глава ФСБ России Александр Бортников.

Пресс-центр Службы национальной безопасности Армении, сообщив о прилете Бортникова, не уточнил, зачем он прилетел, но армянская пресса утверждает, что директор ФСБ обсудит с армянским, а затем азербайджанским руководством именно проблему границы.