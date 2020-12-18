Макрон рассказал о сухом кашле и утомляемости на фоне COVID-19

"Я хочу вас заверить, что у меня все хорошо. У меня те же симптомы, что и вчера. Это утомляемость, головная боль, сухой кашель", - сказал Макрон в видеообращении, опубликованном Елисейским дворцом.

Он заверил, что поддерживает связь с премьер-министром и правительством, но некоторые дела пришлось отложить из-за болезни. По словам Макрона, он продолжает работать над "первоочередными вопросами", связанными с пандемией или, например, Brexit.

Президент Франции призвал всех сохранять бдительность, добавив, что "вирус может затронуть каждого". Макрон отметил, что соблюдал повышенные меры безопасности, носил маску и поддерживал дистанцию.

О том, что у президента Франции диагностировали коронавирус, стало известно 17 декабря. Семь дней Макрон будет находиться в самоизоляции.