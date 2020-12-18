Секс без согласия - это изнасилование. В Дании принят новый закон

Секс без взаимного согласия - изнасилование?

Датская журналистка Кирстине Хольст остановилась у знакомых, когда приехала в Копенгаген для участия в деловой встрече. Мужчину, который без приглашения зашел посреди ночи в ее комнату, она считала до этого момента своим другом. "Я не стала с ним бороться. Вместо этого постаралась заговорить с ним, успокоить его, но потом поняла, что он не намерен останавливаться, - вспоминает женщина. - Думаю, что мой мозг просто отключился, потому что мне было очень больно".

Для того, чтобы принять случившееся, Хольст потребовалось время. Однако теперь она называет то, что с ней произошло, изнасилованием. Женщина сообщила об этом в полицию. Мужчина, напавший на нее, предстал перед судом, но был оправдан. Хотя судьи и признали тот факт, что Хольст не хотела заниматься сексом со своим обидчиком, ее адвокатам не удалось доказать, что у того был умысел причинить ей боль, рассказывает она.

По словам жертв изнасилования, напавших на них мужчин обычно подвергают аресту, однако их дальнейшее уголовное преследование во многих странах остается редкостью. В Дании, как и в большинстве других государств Евросоюза, трактовка понятия "изнасилование" до сих пор не была связана с наличием или отсутствием взаимного согласия участников полового акта. Вместо этого необходимо было проверить, имели ли место физическое насилие, угрозы или принуждение, и оказалась ли жертва в ситуации, когда она не могла оказать сопротивление.

Однако этот подход может скоро измениться. 17 декабря депутаты фолькетинга (датского парламента) проголосовали за реформу статьи об изнасиловании. Теперь под это преступление подпадает любой половой акт, участники которого не дали своего согласия на секс, независимо от того, происходило ли при этом физическое принуждение к нему или нет.

"Жертвы сексуального насилия нуждаются в лучшей правовой защите", - заявил в этой связи министр юстиции Дании Ник Хэккеруп. "Нам необходимо изменить общественное понимание того, что является изнасилованием, и новый закон, центральным понятием которого является взаимное согласие, - важный шаг в этом направлении", - добавил политик.

Расцвет гендерного равноправия?

Согласно Индексу гендерного равноправия, ежегодно составляемому Европейским институтом гендерного равноправия (European Institute for Gender Equality), в этой области Дания занимает второе место в ЕС, сразу после соседней Швеции. Тем не менее ее то и дело жестко критикуют за так называемую "культуру сексуального насилия", которая, по мнению международной правозащитной организации Amnesty International (AI), является там "вездесущей". В докладе AI, опубликованном в прошлом году, указывается, что проблема сексуального насилия в Дании "скрыта" за фасадом добропорядочной репутации государства.