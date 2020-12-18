Кто в лес, кто по дрова: переход на дистанционное обучение не был гладким

В первые дни дистанционного обучения некоторые гимназии Таллинна приглашали старшеклассников на консультации и исправление оценок. Учителя просили гимназистов писать работы, которые не были выполнены в срок, в классе, а не из дома, как это рекомендовали в Министерстве образования и науки и Департаменте здоровья.

Так, ученик Линнамяэского русского лицея рассказал, что исправлять оценки по факту никого не заставляли, но альтернативных вариантов не было: «У меня накопилось некоторое количество долгов, я не хотел откладывать их в долгий ящик, ведь многие курсы уже заканчиваются».

С похожей ситуацией столкнулись ученики Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии, в которой, по словам гимназистов, во время консультация учитель выдавал материал по программе, который потом не отправлялся для самостоятельного изучения. «Прихожу на одну консультацию, после нее пишет другой учитель, что и на его занятии надо непременно быть», - комментировал ученик 11-го класса.

На основании распоряжения правительства, такого рода встречи проводить можно, но только с соблюдением ряда правил: маски, рассредоточенность и ограничение в десять человек. По словам учеников, маски носили все, а вот с выполнением других условий не все было идеально. Однако директор Сергей Теплов заверил, что нарушений у них не было зафиксировано и привел в качестве подтверждения низкий уровень зараженности в стенах учебного заведения. «Единичные случаи заражения есть среди учеников и ни одного среди учителей и сотрудников школы», - сказал он.

Ученики Русской гимназии Хааберсти пожаловались, что в первый день вступления в силу новых ограничений уроки для старших классов все равно прошли в здании школы. «Классный руководитель сообщил, что все остается в силе, то есть уроки состоятся. Вообще учителя не хотели перехода на дистанционное обучение, так как качество образования сильно упадет», - отмечает гимназистка.

Директор Русской гимназии Хааберсти Ирина Антонюк опровергла, что поголовно все старшеклассники учились 30 ноября: «Действительно, некоторые ученики, у нас есть список этих учеников, были в тот день. Это были не плановые занятия, а консультации к экзаменам».

О недовольстве учеников стало известно и Министерству образования и науки. «В понедельник, 30 ноября, сотрудники нашего связались с руководством школы, довели до их сведения поступившую нам информацию и обговорили, каким образом следует интерпретировать распоряжение Департамента здоровья и допускаемые исключения. Директор школы подтвердила, что их гимназисты будут оставаться на дистанционном обучении до 10 января, соответствующее сообщение размещено на странице школы», - сказала советник отдела коммуникации Министерства образования и науки Елена Земскова.

Уже вторую неделю все эстонские школьники находятся на дистанционном обучении. Ученики и преподаватели сталкиваются с проблемами, однако многие уже готовы к ним с учетом весеннего опыта домашнего обучения. К самым распространенным проблемам относят техническую неграмотность некоторых учителей, а также срывы шутниками онлайн-уроков.

Во многих школах технологический уровень повысился, по сравнению с весной, — все больше уроков проходит не формально, а с помощью Zoom, Google Meet или других программ для проведения видеоконференции, но, конечно это не решает все проблемы дистанционного образования.

«Сложно держать контакт с детьми. Не видно их лиц, большинство, я уверена, на уроках сидят в Instagram! Но я борюсь с этим и пытаюсь вовлекать ребят в процесс обучения», - сказала пожелавшая сохранить анонимность столичная учительница.