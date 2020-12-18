Удастся ли Великобритании и ЕС договориться к воскресенью?

Почему тормозится процесс соглашения

Главным камнем преткновения стали рыболовные квоты. До Брекзита согласно общей политике страны-члены союза могли по определенным квотам вылавливать рыбу по всей береговой линии ЕС за исключением территориальных вод отдельных государств. Проблема заключается в том, что Евросоюз настаивает на включении пункта о рыболовстве в текст единого соглашения о торговле, а британцы хотят сделать его отдельным документом и контролировать собственные морские ресурсы, а не делить их с бывшими союзниками. Четыре канонерских катера британского королевского флота готовы заступить на службу в случае провала переговоров о торговом соглашении, чтобы охранять суверенные британские воды от вторжения французских траулеров.

Второе препятствие заключается в том, что Брюссель требует, чтобы в Соединенном Королевстве действовали бы те же экологические, трудовые и трудовые стандарты, как и в ЕС. Это позволит обеспечить условия равной конкуренции для британских и европейских компаний.

Если соглашение не будет достигнуто

В целом, стороны уже сейчас рассматривают тот вариант развития событий, при котором торговое соглашение не будет подписано в это воскресенье. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже заявил, что они готовы к такому повороту событий, сначала будет сложно, но они справятся. Канцелярия Джонсона распространила сообщение, в котором говорится о том, что Великобритания готова выстраивать торговлю с Евросоюзом на основании правил Всемирной Торговой Организации с применением торговых тарифов и квот (ВТО). Такие же правила торговли работают между Австралией и ЕС.

Европейский Союз со своей стороны подготовил правовые предложения, которые должны подготовить транспортный сектор к любым вероятным сценариям после 1 января 2021 года. «Эти меры позволят смягчить существенные нарушения в этой сфере, которые могут возникнуть в случае, если соглашение с Великобританией не будет достигнуто», - говорится в сообщении Совета Европы. Сейчас по обе стороны Ла-Манша стоят километровые очереди грузовиков, а налоговая судьба их грузов решится в ближайшие часы.

Искусство переговоров

Британский премьер Борис Джонсон надеется на заключение торгового соглашения по типу того, которое существует между ЕС и Канадой. Однако надо помнить, что этот договор о торгово-экономическом сотрудничестве (CETA) был заключен в 2016 году после переговоров, длившихся семь лет. Он отменил 99 процентов таможенных сборов и способствовал активной торговле. Поэтому вероятность того, что Джонсону удастся добиться столь выгодных условий за оставшиеся полтора дня очень маловероятна.