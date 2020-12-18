Пт, 18.12.2020
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Криста Фишер
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Швейцарский парламент одобрил однополые браки

ЛГБТ-флаг.

ФОТО: EVARISTO SA/AFP

Швейцарский парламент утвердил законопроект, разрешающий однополые браки, сообщает издание La Tribune de Geneve.

Окончательное решение по законопроекту вынесут сами швейцарцы на референдуме. Партия Федеральный демократический союз, защищающая христианские ценности, собирается запросить его проведение.

"Парламент сказал "ДА" бракам для всех во время финального голосования! Это историческая победа для сообщества ЛГБТ", - написало в твиттере швейцарское подразделение Amnesty international.

Законопроект не только разрешает однополые браки, но и дает лесбийским парам доступ к донорству спермы. Этот пункт особенно вызывает противоречия в обществе.

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