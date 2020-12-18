Швейцарский парламент одобрил однополые браки

Окончательное решение по законопроекту вынесут сами швейцарцы на референдуме. Партия Федеральный демократический союз, защищающая христианские ценности, собирается запросить его проведение.

"Парламент сказал "ДА" бракам для всех во время финального голосования! Это историческая победа для сообщества ЛГБТ", - написало в твиттере швейцарское подразделение Amnesty international.