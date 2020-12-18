Пт, 18.12.2020
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Криста Фишер
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  • Через неделю пожарным удалось потушить латвийский магазин Depo
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Через неделю пожарным удалось потушить латвийский магазин Depo

В Резекне сгорел магазин Depo площадью 13,5 тыс. квадратных метров

ФОТО: LETA/LETA

Сегодня, 18 декабря, пожарные окончательно ликвидировали пожар, возникший в минувшую субботу, 11 декабря, в магазине Depo в Резекне, Латвия.

Пожар был потушен в 11.52.

Дело в том, что площадь магазина была большой и здание было заполнено товаром. Крыша обвалилась, что усложнило доступ. Сначала необходимо было демонтировать крышу, а потом продолжать тушение очагов горения.

Напомним, в ночь на субботу в Резекне, Латвия, сгорел строительный магазин Depo. Полиция возбудила уголовное дело.

Весь находившийся в сгоревшем магазине товар был застрахован.

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