Байден с супругой сделают прививки от COVID-19 в понедельник

Байден вместе с супругой Джилл вакцинируются в понедельник в штате Делавэр.

Прививку уже сделал вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен. Действующий президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом осенью, пока прививаться не будет.

На этой неделе в стране стартовала массовая вакцинация.

Ранее FDA одобрило применение вакцины компаний Pfizer и BioNTech, эффективность которой по итогам финальных клинических испытаний составила 95%.