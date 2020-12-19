Департамент: признаков замедления распространения инфекции не видно

"Затем ежедневный рост заболеваемости может стабилизироваться, но количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, продолжит расти еще две недели. Только после этого мы увидим, что заболеваемость начнет уменьшаться, и потребуется еще три недели, чтобы достичь уровня, который был на момент введения ограничений", - заявил Ланно. По его словам, к показателям минувшего вторника, когда был зарегистрирован 301 новый коронапозитивный, мы вернемся только в начале февраля 2021 года.

В настоящее время под наблюдением Департамента здоровья находятся более 28 600 человек. «Скорость новых инфекций превышает количество людей, переболевших этим заболеванием, а это означает, что пока нет признаков замедления распространения инфекции», - объяснил Ланно.

По словам Ланно, масштаб заболеваемости определяется количеством положительных проб из общего числа взятых проб. «Ида-Вирумаа и Харьюмаа по-прежнему подвержены высокому риску заражения, в Тартумаа и Вырумаа он несколько ниже».

По его словам, еще одним важным показателем является работоспособность больниц - возможность заражения и замены персонала, а также интенсивность прибытия тяжелобольных по сравнению с общим количеством пациентов, выписанных из больниц.

«В настоящее время в больницах занято 53 процента коек с самым высоким уровнем интенсивной терапии», - сказал Ланно.

По его словам, исходя из коэффициента заражения R, который показывает, сколько людей инфицирует один больной коронавирусной инфекцией и который составлял 1,25 две недели назад, а сейчас близок к 1,1, можно делать прогнозы относительно того, какую нагрузку способна выдержать сеть больниц. Прогнозы коэффициента заражения также являются критерием, по которому правительство должно принимать решения, чтобы сбалансировать ситуацию.

«Эпидемический процесс отнюдь не краткосрочен, и его исчезновение из общества займет месяцы», - подчеркнул Ланно. По его словам, на вакцину возлагаются большие надежды, но максимальный эффект вакцинация даст не раньше осени.

Ланно объяснил, что чем больше койко-мест потребуется пациентам с коронавирусом, тем меньше они будут использоваться для других целей. «Даже сейчас плановое лечение уже серьезно нарушено, в среднем плановое стационарное лечение сокращено примерно на 50 процентов, а количество операций в дневном стационаре - в среднем на 30-50 процентов», - отметил генеральный директор департамента.

Ланно указал на Литву, где более 2000 врачей инфицированы сами, а в больницах царит настоящий кризис. Из-за хронической перегрузки шведские врачи больше не хотят работать в отделениях Covid-19, и ни одна страна не готова их быстро заменить, также отметил Ланно.

«Цените и уважайте всех, кто в настоящее время работает в скорой помощи, центре семейной медицины и больнице, потому что только если они будут хотеть работать, мы сможет и дальше получать профессиональную медицинскую помощь».