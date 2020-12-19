Сб, 19.12.2020
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Таави Тийльманн
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Американцы получили в пользование вторую вакцину от коронавируса

USA biotehnoloogiafirma Moderna koroonavaktsiini siltidega pudelid. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины от коронавируса компании Modernа, сообщили СМИ.

Эта вакцина стала второй, получившей разрешение на чрезвычайное использование. Ранее регулятор разрешил применять вакцину от Pfizer Inc и немецкого партнера BioNTech SE.

"С появлением в настоящее время двух вакцин для профилактики COVID-19 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предприняло еще один решающий шаг в борьбе с этой глобальной пандемией, которая ежедневно вызывает огромное количество госпитализаций и смертей в Соединенных Штатах", - говорится в заявлении представителя FDA.

Вакцина от Pfizer и BioNTech уже передана тысячам американских медицинских работников на этой неделе для массовой вакцинации. Ожидается, что использование Moderna начнется в ближайшее время.

По состоянию на утро субботы по европейскому времени число инфицированных коронавирусом в США с начала пандемии превысило 17,4 млн человек, из них скончались более 313 тысяч, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

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