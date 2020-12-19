Американцы получили в пользование вторую вакцину от коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины от коронавируса компании Modernа, сообщили СМИ.
Эта вакцина стала второй, получившей разрешение на чрезвычайное использование. Ранее регулятор разрешил применять вакцину от Pfizer Inc и немецкого партнера BioNTech SE.
"С появлением в настоящее время двух вакцин для профилактики COVID-19 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предприняло еще один решающий шаг в борьбе с этой глобальной пандемией, которая ежедневно вызывает огромное количество госпитализаций и смертей в Соединенных Штатах", - говорится в заявлении представителя FDA.
Вакцина от Pfizer и BioNTech уже передана тысячам американских медицинских работников на этой неделе для массовой вакцинации. Ожидается, что использование Moderna начнется в ближайшее время.
По состоянию на утро субботы по европейскому времени число инфицированных коронавирусом в США с начала пандемии превысило 17,4 млн человек, из них скончались более 313 тысяч, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.