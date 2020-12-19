Италия вводит общенациональный карантин на Рождество и Новый год

Однако четыре дня в Италии будут действовать небольшие послабления.

О том, что власти Италии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ужесточат ограничения на Рождество и Новый год и введут общенациональный карантин, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

В период с 24 декабря по 6 января вся территория страны станет «красной зоной». В эти дни будет запрещено передвижение между регионами, выходить на улицу можно только для похода на работу, занятий спортом возле дома и в случае необходимости. Салоны красоты, бары и рестораны будут закрыты, работу продолжат только супермаркеты, магазины с товарами первой необходимости, аптеки и парикмахерские, сообщает La Repubblica.

Небольшие ослабление мер будет действовать 28, 29, 30 декабря и 4 января — дни, когда Италия станет «оранжевой зоной»: граждане смогут свободно перемещаться, а в пределах своего муниципалитета. Бары и рестораны будут работать только на вынос и доставку, магазины закроются в 21:00.

В ноябре в стране ввели запрет на выход из дома с 22:00 до 05:00 без уважительной причины и приостановили работу выставок и музеев. Торговым центрам запретили работать по выходным и праздничным дням. Студентов перевели на дистанционное обучение, а наполняемость транспорта ограничили до 50%.

По данным Минздрава Италии, по состоянию на 18 декабря в стране зарегистрировано 1,921 млн случаев заражения COVID-19, умерли 67,8 тыс. заболевших.