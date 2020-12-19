Фоторепортаж ⟩ Напряженная пора для эстонских военных в Африке

Мужчины и женщины, которые действовали в Мали с середины августа в рамках операции «Бархан» под руководством французов, начинают сворачивать свою службу в Гао и его окрестностях.

Солдаты контингента BKN-07 ФОТО: Jaanus Lensment

На место прибыла предварительная группа нового контингента (BKN-08), которой необходимо передать технику, задания, а также ознакомить с базой и действующими на ней правилами. Кроме того, «старые» пехотницы должны провести для «новых» демонстрационные патрули - чтобы было ясно, как выглядит служба за пределами базы, в какой среде предстоит нести патрулирование и т.д.

Cело Каджи ФОТО: Jaanus Lensment

Патрулирование ФОТО: Jaanus Lensment

Местная жительница ФОТО: Jaanus Lensment

В ближайшие дни пехотинцы из нового контингента BKN-08 прибудут на базу Гао и будет выполнять свои обязанности вместе с членами национального элемента поддержки до апреля следующего года.

Город Гао ФОТО: Jaanus Lensment

Еще до Рождества солдаты контингента BKN-07 сядут в самолет и отправятся в путь домой.