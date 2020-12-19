Сб, 19.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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С 26 декабря Австрия уходит на локдаун почти на месяц

Inimesed Viini tänavatel.

ФОТО: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу объявил о введении третьего локдауна для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.

Он отметил, что ограничения будут действовать с 26 декабря по 24 января. Меры подразумевают запрет на выход из дома, за исключением экстренных случаев. Прекращается работа магазинов, кроме тех, которые занимаются продажей товаров первой необходимости.

Курц добавил, что в период с 15 по 17 января будет проведена серия массового тестирования на COVID-19, принявшие участие в котором смогут немного более свободно передвигаться по стране.

В Австрии за время пандемии зафиксировано более 330 тысяч случаев заражения коронавирусом, 5,1 тысяч человек скончались.

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