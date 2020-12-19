В Швеции впервые с начала пандемии рекомендуют носить маски

В Швеции будет введено ограничение на количество людей в магазинах, торговых центрах и спортзалах.

"Если это не даст запланированного эффекта, правительство также планирует закрыть эти предприятия", - заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен.

Школьники старше 16 лет продолжат обучение в дистанционном формате после 24 января.

По словам премьера, все второстепенные общественные службы, находящиеся в ведении государства, муниципалитетов и регионов, будут немедленно закрыты и останутся закрытыми до 24 января - в том числе, бассейны, спортивные центры и музеи.

Всем работодателям также рекомендуется разрешить второстепенному персоналу работать из дома до 24 января.

Не все меры вступят в силу сразу. Запрет на продажу алкоголя после 20:00 в барах и ресторанах (в настоящее время запрещен после 22:00) вступает в силу с 24 декабря.

Ранее король Швеции Карл XVI Густав заявил, что стране не удалось спасти жизни из-за мягкого подхода к пандемии