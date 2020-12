Эксперты назвали города Европы с самым высоким уровнем жизни. Где в этом рейтинге оказался Таллинн?

Tallinn 16.07.2020 Purjekasõit merel seoses järgmisel aastal Tallinnas toimuva The Tall Ships Races ega. Vaade Linnahallile ja vanalinnale. Oleviste kirik. The Tall Ships Races 2021 promo sailing in Tallinn. The Tall Ships Races is the world\'s largest sailing regatta for teaching young people. The regatta consists of 2-3 offshore races, where the three fastest sailboats in the fleet will be determined. Foto Sander Ilvest, Postimees

ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/Scanpix Baltocs