Сб, 19.12.2020
В Эстонии вызывает беспокойство то множество эстонцев, которое считает «толерантным» общение с русскими на русском языке. Трийн Терамяэ
Трийн Терамяэ
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Эксперты назвали города Европы с самым высоким уровнем жизни. Где в этом рейтинге оказался Таллинн?

Tallinn 16.07.2020 Purjekasõit merel seoses järgmisel aastal Tallinnas toimuva The Tall Ships Races ega. Vaade Linnahallile ja vanalinnale. Oleviste kirik. The Tall Ships Races 2021 promo sailing in Tallinn. The Tall Ships Races is the world\'s largest sailing regatta for teaching young people. The regatta consists of 2-3 offshore races, where the three fastest sailboats in the fleet will be determined. Foto Sander Ilvest, Postimees

ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/Scanpix Baltocs

Список европейских городов с самым высоким уровнем жизни подготовил британский девелопер недвижимости. Основные критерии, по которым он составлялся: качество воздуха, загрязнение окружающей среды, условия проживания, ожидаемая продолжительность жизни и число зеленых насаждений. Итоговый рейтинг 18 декабря публикует The Express.

Первое место занял Таллинн, который отличился низкой стоимостью жизни и небольшим уровнем преступности. Однако он оказался одним из наименее зеленых европейских городов и набрал низкие баллы по числу детских площадок, лесов и водоемов.

Как отметили эксперты, эстонская столица одной из первых предложила своим жителям бесплатный общественный транспорт, благодаря чему удалось сократить использование личных автомобилей и уменьшить количество загрязнения воздуха и шума.

На втором и третьем местах — Бухарест и Лиссабон. За ними следуют Дублин и Прага. В десятку также вошли Рейкьявик, Париж, Лондон, Хельсинки и Цюрих. При этом французская столица признана самым зеленым городом Европы. За ней по озеленению идет Амстердам.

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