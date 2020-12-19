Эксперты назвали города Европы с самым высоким уровнем жизни. Где в этом рейтинге оказался Таллинн?

Первое место занял Таллинн, который отличился низкой стоимостью жизни и небольшим уровнем преступности. Однако он оказался одним из наименее зеленых европейских городов и набрал низкие баллы по числу детских площадок, лесов и водоемов.

Как отметили эксперты, эстонская столица одной из первых предложила своим жителям бесплатный общественный транспорт, благодаря чему удалось сократить использование личных автомобилей и уменьшить количество загрязнения воздуха и шума.