Сб, 19.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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  • Дом без воды и электричества будет снесен, если его собственник не предоставит властям необходимые документы
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Дом без воды и электричества будет снесен, если его собственник не предоставит властям необходимые документы

Подлежащий сносу дом.

ФОТО: Zuo Dongchen/SIPA ASIA/SIPA/Zuo Dongchen/SIPA ASIA/SIPA/Scanpix

Многоквартирный дом в Китае, в котором проживало несколько поколений, подлежит сносу, если собственник не приведет в порядок документацию, передает Kodustiil.

Как сообщает телеканал Henan TV, этот трехэтажный жилой дом стоит как бы в воронке, окруженной живой изгородью из бамбука. По словам хозяина дома, в этом полуразрушенном здании проживало несколько поколений людей с разными судьбами.

Есть подозрение, дом был подключен к водоснабжению и электричеству незаконно.

ФОТО: Zuo Dongchen/SIPA ASIA/SIPA/Zuo Dongchen/SIPA ASIA/SIPA/Scanpix

По словам местных властей, владелец дома не отвечает на их неоднократные запросы. Если в ходе судебного разбирательства выяснится, что эта постройка незаконна, она будет снесена в соответствии с требованиями местного законодательства.

На сегодняшний день хозяин дома, окруженного бамбуковой изгородью, не реагирует на предписания властей. 

ФОТО: Zuo Dongchen/SIPA ASIA/SIPA/Zuo Dongchen/SIPA ASIA/SIPA/Scanpix

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