Дом без воды и электричества будет снесен, если его собственник не предоставит властям необходимые документы

Как сообщает телеканал Henan TV, этот трехэтажный жилой дом стоит как бы в воронке, окруженной живой изгородью из бамбука. По словам хозяина дома, в этом полуразрушенном здании проживало несколько поколений людей с разными судьбами.

Есть подозрение, дом был подключен к водоснабжению и электричеству незаконно.

По словам местных властей, владелец дома не отвечает на их неоднократные запросы. Если в ходе судебного разбирательства выяснится, что эта постройка незаконна, она будет снесена в соответствии с требованиями местного законодательства.