Дом без воды и электричества будет снесен, если его собственник не предоставит властям необходимые документы

Многоквартирный дом в Китае, в котором проживало несколько поколений, подлежит сносу, если собственник не приведет в порядок документацию, передает Kodustiil.
Как сообщает телеканал Henan TV, этот трехэтажный жилой дом стоит как бы в воронке, окруженной живой изгородью из бамбука. По словам хозяина дома, в этом полуразрушенном здании проживало несколько поколений людей с разными судьбами.
По словам местных властей, владелец дома не отвечает на их неоднократные запросы. Если в ходе судебного разбирательства выяснится, что эта постройка незаконна, она будет снесена в соответствии с требованиями местного законодательства.