Главное - месторасположение: разрушающийся дом продают за миллион евро

В Дарлингтоне, пригороде Перта, продается крошечный полуразрушенный дом, о котором в рекламном объявлении говорится, что его требуется только чуть-чуть «подправить». В доме есть одна спальня, гостиная, кухня и кладовая. Ванная комната тоже имеется, только находится во дворе, отмечает Mirror.

Ветхое здание будет выставлено на аукцион, где, по предварительной оценке, он будет стоить 1,7 миллиона австралийских долларов, или чуть более 1 миллиона евро.

Ветхий дом в Австралии. ФОТО: realestate.com.au / Laing and Simmons