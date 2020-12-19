Главное - месторасположение: разрушающийся дом продают за миллион евро

Цены на австралийском рынке недвижимости просто дикие: даже за разрушающуюся хижину запрашивают утопическую цену, пишет Kodustiil.
В Дарлингтоне, пригороде Перта, продается крошечный полуразрушенный дом, о котором в рекламном объявлении говорится, что его требуется только чуть-чуть «подправить». В доме есть одна спальня, гостиная, кухня и кладовая. Ванная комната тоже имеется, только находится во дворе, отмечает Mirror.
Ветхое здание будет выставлено на аукцион, где, по предварительной оценке, он будет стоить 1,7 миллиона австралийских долларов, или чуть более 1 миллиона евро.
Маклер, продающий дом, сообщил местному порталу недвижимости realestate.com.au, что интерес к дому уже проявили более 400 человек. Но почему люди хотят приобрести такой плохой дом по высокой цене? Все дело в расположении здания. А именно, Дарлингтон - это район с очень хорошей инфраструктурой, с множеством магазинов, ресторанов, парков, развлекательных заведений и многого другого.