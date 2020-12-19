Галерея ⟩ Грузовик с прицепом съехал в кювет, движение встало на несколько часов

Вчера около двух часов дня на втором километре дороги Аовере - Луунья в окрестностях Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие: грузовик Scania, ехавший со стороны Аовере, отклонился с дороги из-за скользкого покрытия, и прицеп с песком упал на дорогу.