Сб, 19.12.2020
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
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  • Грузовик с прицепом съехал в кювет, движение встало на несколько часов
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Галерея ⟩ Грузовик с прицепом съехал в кювет, движение встало на несколько часов

Вчера около двух часов дня на втором километре дороги Аовере - Луунья в окрестностях Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие: грузовик Scania, ехавший со стороны Аовере, отклонился с дороги из-за скользкого покрытия, и прицеп с песком упал на дорогу.

Водитель грузовика в аварии не пострадал, пишет Tartu Postimees.

Топливный бак большой машины разбился в результате аварии. Движение транспорта на месте происшествия было перекрыто на несколько часов, поскольку нужно было убрать  с проезжей части опрокинувшийся прицеп.

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