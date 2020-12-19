Сильвестр Сталлоне купил усадьбу во Флориде за 35 миллионов долларов

Сделка была проведена через подконтрольный актеру трастовый фонд. Предыдущие владельцы усадьбы приобрели комплекс зданий два года назад, заплатив за него $26,6 млн.

Площадь главного дома с пятью спальнями 10,5 тыс. кв. футов. Здесь большие окна, множество каминов, сводчатые потолки и деревянные полы. В особняке также есть просторная гостиная, винная комната с регулируемой температурой и тренажерный зал.

На благоустроенной территории со множеством пальм расположен бассейн в форме замочной скважины, спа-комплекс и просторный песчаный пляж. Здесь также находится небольшой гостевой дом.